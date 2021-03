Cleoris Manfre nuevamente fue la reina de la navegación

Ya es puntana. Cleo vive en La Punta hace más de 16 años. A la hora de ubicarse, no tiene rival. Foto: SARR.

Culminó el South American Rally Race. Fueron ocho etapas de competencia extrema por casi los mismos caminos que lo hacía el Dakar y del centenar de participantes que aceptaron el desafío, solo 60 llegaron a la meta final. Entre ellos, la mendocina radicada hace 16 años en San Luis, Cloeris Manfre.

Cleo ratificó lo realizado en la primera edición y consiguió nuevamente el título en la categoría Navegación.

"Estamos muy felices. Esta carrera fue extremadamente difícil, nada que ver con la edición pasada. Exigió al máximo la camioneta y nuestros físicos. Además, todo lo que no rompí en aquella oportunidad, esta vez rompí dos cajas, la 4X4, el turbo y se me pinchó el radiador. Muchos vehículos no pudieron seguir; nosotros gracias al gran equipo pudimos finalizar y lograr el triunfo, así que estoy muy feliz", sintetizó Cleo, quien estuvo navegada por el villamercedino Ramiro Corvalán.

Mientras que la otra dupla de puntanos, integrada por Walter “Chiquito” Menes y Fabián Martin, cumplió con un sueño y concretó el objetivo que habían trazado en la previa: lograr llegar al final de la competencia, con el UTV Yamaha YXZ 1000, de la división T3.2.

"Después de diez duros días logramos estar en el parque cerrado final, así que estamos más que contentos de haber traído la máquina hasta acá. Era el objetivo y se logró, no hubo una sola etapa de la carrera que no haya sido difícil", comentó Menes.

El navegante de "Chiquito", Martín, comentó: "Es un balance muy positivo, este tipo de carreras no es para cualquiera y haberla terminado es un logro importante. Teníamos la máquina más chica y la menos preparada, así que en todo momento hubo que hacer estrategias de cuidado y, quizá, resignar puestos".

Como el año pasado, en Autos los ganadores fueron Juan Cruz Yacopini y Alejandro Yacopini con su Toyota Hilux, revalidando sus lauros y demostrando el buen andar de la unidad de los mendocinos que a principios de año habían participado del Dakar en Arabia Saudita.

Tras 45h32m52, Yacopini mantuvo la distancia sobre los también mendocinos Javier Bobadilla y Adriano Dibatista, a bordo de una Chevrolet S10, quienes arribaron a 8h36m57s. Tercero finalizó el prototipo BFR V6 de la dupla de Francisco Castro y Daniel López.

Andrés Frini se impuso en Cuatriciclos. El piloto de Calamuchita festejó así por primera vez en el SARR, tras el retraso que tuvo ayer Nicolás Cavigliasso por inconvenientes mecánicos, y, de esta manera anotó su nombre en la lista ganadora de la competencia, con la particularidad de que no ganó ninguna etapa.

Con 47h13m52s, el cordobés aventajó por 1h07m20s al fueguino Tomás Barría D'Avis, quien se llevó el último tramo especial, y en el tercer puesto se clasificó, a 2h13m03, Facundo Viel, quien superó en la general a Cavigliasso.

El sanjuanino Alberto Ontiveros fue el vencedor de Motos, revirtiendo su mala experiencia del año pasado cuando estaba para ganar y no pudo concretarlo. Con regularidad fue controlando las diferencias sobre sus escoltas y poniendo su objetivo en triunfar en esta edición 2021 del SARR.