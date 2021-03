Cárcel para dos sospechosos de asaltar a una remisera

Rodrigo Ismael Domínguez y Leandro Ariel Antuña estaban complicados. Permanecían detenidos desde hace nueve días por asaltar a una remisera y todo parecía, en razón de las pruebas recolectadas, que no les esperaba otro destino que no fuera la cárcel. Sin embargo, uno de ellos, el segundo, trató de defenderse con su versión de los hechos. Reconoció que tomó un remis con el otro acusado y que existió un atraco, pero responsabilizó de todo al otro joven. Dijo que fue Domínguez quien atacó a la mujer, mientras él le pedía que se detuviera. Nada de eso le sirvió. Este viernes el juez de Instrucción Penal 1 de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, los procesó por "Robo calificado por cometerse con un arma blanca" y les dictó la prisión preventiva.

Los testimonios y, sobre todo, los elementos secuestrados por los policías de la Comisaría 8ª le permitieron al magistrado concluir que el martes 9, aproximadamente a la 1:45, los acusados abordaron el remis que Laura Moro conduce para la agencia La Ribera, ubicada en la casa 1 de la manzana 7102 de ese barrio.

Le dijeron que iban hasta el barrio 828 Viviendas. El viaje transcurrió con normalidad hasta la entrada del barrio San Antonio. Fue ahí cuando la mujer vio que uno de ellos, aparentemente Domínguez, estiró una mano hacia el asiento de adelante e intentó tomar la billetera de la mujer.

"Yo la manoteé y entonces me agarró del cuello con la mano izquierda, me puso el cuchillo cerca del cuello y me dijo 'seguí conduciendo'", contó la damnificada. A partir de ahí, los delincuentes le indicaron que manejara hasta el río, pasando una bicisenda. Y una vez allí le ordenaron frenar.

Cuchillo. Lo usaron para amenazar. Foto: Unidad Regional II.

"Ahí se bajaron y empezaron a revisar el auto. Me rompieron la cartera. Me pidieron el celular. Se llevaron como siete u ocho mil pesos", detalló. Cuando no encontraron nada más que les interesara, uno de ellos (sería Antuña) comenzó a besarle la cara a Moro. "El otro le dijo 'vámonos, ya está'. Entonces me soltó y el otro me explicó cómo salir de ese lugar porque no sabía si era calle o no", recordó la conductora.

Cuando la víctima llegó hasta la agencia y les contó a sus compañeros que la habían asaltado, uno de ellos no tardó en identificar por el apellido a uno de los presuntos delincuentes, a Domínguez.

Veinticuatro horas después, los policías lo aprehendieron a él y a Antuña en Pueyrredón y España. Vestían prendas similares a las que habían usado los ladrones que atacaron a la remisera y uno de ellos tenía un cuchillo, detalló el subcomisario Ariel Aguirre, subjefe de la Comisaría 8ª.

Luego allanaron la casa de Domínguez y el comercio al que Antuña había llevado a desbloquear el teléfono que le habían robado a la mujer.