Buscan desarrollar un "Uber" para mujeres y hay quejas de remiseras

Mientras en la capital de San Luis hay un revuelo por el posible desembarco de Uber, en Villa Mercedes también se desató la polémica ante la aparición de un nuevo servicio de transporte. Porque una emprendedora busca poner en marcha una aplicación similar, pero que sea exclusiva para mujeres, niños y ancianos, lo que generó resistencia de parte de las remiserías locales.

Desde hace aproximadamente siete meses, Patricia Villarreal trabaja en el desarrollo de una plataforma para ofrecer traslados en la ciudad. "Soy docente y estoy a punto de jubilarme, voy a pedir un retiro voluntario porque ya llevo treinta y tres años de ejercicio. Me quiero dedicar a esto, que es un desafío muy grande", contó.

Reveló que la iniciativa surgió a raíz de muchos comentarios que escuchaba "en la escuela, en la peluquería, en la verdulería, en la calle y en el diario vivir", de mujeres que "no se sentían seguras a la hora de tomar un coche".

Por eso, pensó en brindar un servicio diferencial únicamente con conductoras, algo similar a otras propuestas que han emergido en los últimos tiempos en Villa Mercedes y en San Luis. La diferencia es que también consideró incluir a niños y personas de la tercera edad, y que en vez de contar con un teléfono o número de WhatsApp, la contratación se haría a través de una app móvil.

"Busqué un analista en sistemas, le dije mis puntos de vista e hice desarrollar una aplicación. Algunos me dicen que es como Uber y tiene una similitud, porque la clienta puede solicitar un viaje, saber qué conductora la va a buscar y cuánto le va a costar", detalló.

Villarreal afirmó que se acercó al Municipio en busca de una habilitación para ejercer, pero como su empresa no se encuadraba en las categorías existentes de agencias de remises y taxis, redactó un proyecto y lo elevó al Concejo Deliberante para solicitar la autorización.

"Estamos en una provincia digitalizada y tenemos que ponernos al día con la legislación. Me

reuní con uno de los ediles y ahora el expediente está en evaluación. Seguramente voy a ser convocada para fundamentar la idea", dijo.

Ayer, cerca del mediodía, un grupo de conductoras y dueñas de vehículos que trabajan en diferentes remiserías se presentaron en la Intendencia para reclamar por lo que consideran una competencia desleal.

"Estamos muy preocupadas. No tenemos ningún problema con una nueva fuente laboral, pero queremos que sea justo, que tengan un espacio físico como nosotras, con autos habilitados, carnet y seguro para transporte de pasajeros", manifestó Marina Torres, una de las trabajadoras que ayer se reunió con el secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda.

Remarcó que para poner en marcha sus coches deben cumplir con una gran cantidad de requisitos, que generan gastos y terminan por impactar en las tarifas que cobran. "Pero todo eso sirve para transmitirles seguridad a los clientes de que si tienen algún problema cuenten con un lugar adonde acudir y reclamar".

A pesar de las quejas, Villarreal aclaró que todavía su empresa no está en funcionamiento, sino que han realizado algunas pruebas con allegadas para calibrar el software. "Me gustaría remarcarles a todas las agencias que yo no quiero convertirme en una rival, quiero que trabajemos de forma articulada todos juntos", expresó.