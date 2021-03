Los nuevos paradigmas al juzgar los delitos vinculados al género

La Asociación Nacional de Juezas del Perú cierra el mes con el Segundo Ciclo de Conferencias Magistrales, del que será parte como expositor, en la primera de dos jornadas, el juez de la Cámara del Crimen 1 de San Luis, José Luis Flores. El martes 30 de marzo a las 17, hora del Perú —a las 19, hora local—, el camarista hablará de "La incidencia de los nuevos paradigmas culturales en el análisis y juzgamiento de los casos en delitos violentos vinculados al género".

Si bien tiene como destinatario principal a la Magistratura, la actividad, que es gratuita, está abierta a todos los interesados en esa temática y en otras que abordarán tres juristas internacionales en los dos últimos días de marzo a través de transmisiones por Facebook Live: la protección constitucional de los derechos de la mujer —a cargo de Adel Omar Sherif, juez supremo y vicepresidente de la Corte Suprema Constitucional de Egipto—; la lucha de Ana Estrada por el derecho a la muerte digna —caso sobre el que disertará José Antonio Caro John, doctor en derecho por la Universidad de Bonn, Alemania—, y los aportes de los tribunales penales internacionales en la protección de la mujer, de lo que hablará Carolina Loayza Tamayo, abogada litigante y consultora en temas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quienes deseen participar deben escribir al correo electrónico asociacionjuezasperu@gmail.com.

"Hemos tomado a cargo, desde la humildad que nos toca, ir dando algunas herramientas hermenéuticas que se puedan analizar de una manera diferente, contemplando la perspectiva de género. Haciendo una evaluación sencilla, antes, la actitud celotípica de un hombre en relación a la mujer aplicada a alguna violencia extrema o no, en función de que, según una perspectiva personal, quererla tanto llevaba a esa circunstancia, ya no puede ser vista de la misma forma, de ninguna manera. No se puede ser condescendiente con ese aspecto", refirió.

Para el magistrado, lo que hay que sancionar es el enfoque cultural que se hace de la relación "eliminando los elementos de subordinación, de posesión, para no llegar a dos cosas, por un lado, al paroxismo del castigo desde lo que sería el revanchismo de género y, por otro, a la idea de que hay que mirarlo (al varón) con cierta indulgencia, porque el hombre es así".

"Las víctimas de todo este sistema somos todas las personas, hombres y mujeres —opinó —, quienes nos vemos impulsados a una forma de vida, a un enfoque que nos va siendo transferido de diferentes maneras. Un hombre peleando por su honor es un hombre que está habilitado a llegar al extremo en cualquier cosa".

E indicó que, como esa, hay otras concepciones que deben ser superadas en derecho penal, siendo una de las más notorias el hablar de crimen pasional "como si fuera algo novelesco, decimonónico, o dentro de lo que podría ser una versión del amor insano".

"Estamos hablando de una conducta humana inaceptable que se manifiesta contra las mujeres últimamente de manera muy habitual, pero que no puede ser disculpada bajo ningún otro patrón cultural sino medida con la ley. Si bien no todos los homicidios en los que está involucrada una mujer terminan siendo femicidios, debemos prestar atención, porque hay elementos de la cultura que están impulsando ese tipo de conductas y no solo en hombres, también puede ser en otras mujeres. Por ejemplo, un caso ficticio, una mujer que mata a la amante del marido", consideró.