Bandera de compromiso

Julieta Sosa asegura que desde pequeña tiene una chispa que la motiva a ayudar al prójimo sin esperar algo a cambio. La bahiense, quien llegó hace 12 años a la provincia con su familia, se convirtió en bombera del cuartel N° 8 “Carlos Horacio Balduz” y ha luchado contra el fuego en múltiples oportunidades. Pero su anhelo es que todas las instituciones tengan mujeres en el cuerpo activo.

“Es lo que más amo y es mi pasión. Un día estábamos mirando la televisión con mis papás y transmitían los incendios forestales que estaban sucediendo. En ese momento les dije que me encantaría ser bombera. Así que me sorprendieron inscribiéndome y empecé con las capacitaciones y hasta el día de hoy sigo”, recordó con alegría y una gran sonrisa.

Desde que inició, hace 4 años, junto a sus compañeros se capacita constantemente y eso la mantiene con ganas de seguir trabajando para salvar a los vecinos de los siniestros que puedan ocurrir. “Estuve en los incendios de La Punta, en Juana Koslay y en los últimos de la ruta y del hospital. Son experiencias que no me voy a olvidar nunca más. No sé cómo explicar lo que se siente vivirlas”, confesó.

Pero su compromiso con las responsabilidades nacieron mucho antes. Desde pequeña, siempre estuvo interesada por las ferias de ciencias. En cuarto año de la secundaria ingresó a la Escuela Técnica N° 4 “Fray Luis Beltrán” y participó representando a la institución. Además, ganó un concurso de creatividad en una reconocida empresa. “Llegué e hice parte de la primaria y seguí con el ciclo lectivo. Vinimos por trabajo y porque está la familia de mi papá. Acá tuve muchas posibilidades para estudiar, algo que en Bahía Blanca no tenía”, dijo.

Actualmente, a los veinte años, cursa Abogacía en la sede de la ciudad de Villa Mercedes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). “En todo momento trato de tener un compromiso social con la gente y creo que por eso elegí esta carrera. Si bien quiero terminar mis estudios, en mi futuro me veo trabajando como bombera y espero tener siempre tiempo para poder estar ahí”, dijo con entusiasmo.



Antes de ingresar a Derecho, se formó en Robótica en la Universidad de La Punta (ULP), ya que siempre le interesó generar proyectos relacionados a la tecnología y la electrónica. A la par, forma parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Jesucristo es tu Esperanza, donde realiza acciones solidarias junto a otras personas para ayudar con campañas y colectas a los puntanos que más lo necesitan.



Por último, manifestó que en el cuartel donde colabora, trabaja junto a otras mujeres, pero aseguró que en otras instituciones todavía falta igualdad, por lo que espera que eso cambie pronto. “Ya no tendría que suceder, porque hacemos el mismo trabajo, no hay diferencia y es buenísimo”, sostuvo.