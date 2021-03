"Abrimos camino y demostramos que podemos"

Con 14 años y muchos miedos, María Cristina Aguilera, se convirtió en la primera mujer de San Luis en ingresar como enfermera a las Fuerzas Armadas, en 1980. "Mi esposo actual es Roque, además de ser mamá de cuatro hijos, trabajo como tesorera en el Centro de Excombatientes 2 de Abril y mi causa es Malvinas, a pleno", describió en pocas palabras.

"Mi mamá me dijo que tenía que estudiar primero. A la semana volví. Me dieron todos los papeles y me puse a estudiar como loca. Éramos entre 30 y 40 aspirantes. Me sentí perdida, porque era chiquita. Había que tener peso, altura y estudios. Era un sueño imposible", recordó y siguió: "Rendí bien, nos llevaron a Mendoza a un examen físico. Un día golpearon la puerta de casa, era un marinero con una notificación que decía que me tenía que presentar en la oficina. Había sido la única en ingresar. No lo podía creer".

Con fechas exactas y los números frescos, Cristina dijo que el 5 de mayo la mandaron a la base de Puerto Belgrano, en el sur de Buenos Aires. "Era la única de San Luis. De todo el país éramos 45 y después del Período Selectivo Preliminar quedamos 27. Recuerdo con cariño la integración que tuvo la Armada con nosotras y el respeto con el que nos trataron".

"Nos levantábamos a las 6, desayunábamos e íbamos a la escuela. Teníamos cuatro horas de teoría de enfermería. Hacíamos gimnasia, canotaje y natación", contó. Las diferencias en el trato con los varones se percibían. "Nos mandaban a hacer las guardias al hospital y lo feo lo hacíamos nosotras. Ellos colocaban inyecciones y nosotras las enemas. A la noche se quedaba un solo varón y dos enfermeras. Pero la mujer se ha empoderado, de pronto nos tiraron una mano y nos sacaron del olvido. Jamás viví una situación de abuso, como se puede ver en la actualidad y si le hubiera pasado a alguna compañera estoy de acuerdo en que hay que denunciar", aseveró.

En aquel momento las mujeres no podían relacionarse con sus compañeros "el único espacio que compartíamos era la iglesia. Ahí conocí a Osvaldo Francisco Martínez, con él me casé y tuve a mi hijo mayor, Christian, que tiene 39 años".

Los ojos de Cristina se nublan al recordar a su primer esposo que figura como desaparecido. Él estaba en el crucero ARA "Belgrano", el 2 de mayo de 1982 cuando fue atacado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. "Fue una historia linda. Con un final trágico", expresó. "Fue muy difícil volver a la base, tuve que hacerlo hace seis años, cuando el director del Hospital Naval organizó un homenaje. Pensábamos que nos habían olvidado".

Sobre su profesión admitió: "Abrimos el camino, hicimos la parte más difícil. Siempre nos decían que teníamos que ponerle toda la fuerza y las ganas, para demostrar que si queremos, podemos. Estamos orgullosas de haber formado parte de esas filas. Fuimos las primeras enfermeras militares que juramos la Bandera en Puerto Belgrano".