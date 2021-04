Tres sanluiseñas en el Master de polo femenino de Pilar

El polo de la provincia crece día a día. Un claro ejemplo de eso es que hay tres sanluiseñas jugando el Master que se disputa en Pilar y que tendrá la final en Palermo. Milagros Sánchez, Martina Díaz y Sofía Lorenzo quieren dejar su impronta en un certamen que, después del Abierto, es el más importante del país.

Milagros defiende los colores de Los Sauces de Concarán, que ganó los dos partidos que jugó y este domingo irá en busca de la final. Mili comparte equipo con Fátima Balzamo, Francisca Moretti y Agustina Imaz.

Martina, con tan solo 17 años, tiene el privilegio de jugar junto a Lía Salvo y Hazel Jackson, ambas con diez de valoración, y defiende los colores de Pilará Why Not. La otra integrante es Hana Grill.

Mientras que Sofía Lorenzo juega en Thai Polo Nearside, que jugará con Los Sauces por un pasaje a la final. El elenco naranja lo completan Camila Rossi, Maitena Marré y Sol López Llames.

El torneo lo componen siete equipos divididos en dos zonas. Los dos primeros juegan por la final de oro; los segundos irán por la final de plata, y los restantes, por la final de bronce.

Lo importante del certamen es que pueden participar equipos de 0 a 40 goles. Se juega a 8 chukkers de 4,30 minutos cada uno.

Tenemos un buen equipo. Es un torneo muy duro, pero tengo fe de que podemos estar en la pelea (Milagros Sánchez)

"El equipo está muy bien. Ganamos los dos primeros partidos y ahora, si el tiempo lo permite, iremos en busca de la final. Se armó un lindo grupo, así que tenemos mucha fe de que podemos dar pelea y quedar en la historia grande de este campeonato", dijo Milagros Sánchez, una abonada a podios y premios.

Quien menos experiencia tiene en estos tipos de torneos es Martina Díaz. La villamecedina está viviendo un sueño y disfruta cada momento. "Es una experiencia inolvidable, jamás pensé que iba a llegar a jugar con ellas y a este nivel. Es algo que no me había imaginado. Ellas no solo son buenas jugadoras, sino buenas personas. Me enseñan y me dan mucho apoyo. Cada partido es algo nuevo y aprendo mucho", dijo Martina.

Es un sueño estar jugando este torneo y con compañeras como Lía Salvo y Hazel Jackson (Martina Díaz)

Sofía Lorenzo, la villamercedina, quien hace mucho recorre el mundo con el polo, ahora se encuentra en Pilar jugando un torneo de mucho prestigio. "Es un espectáculo jugar esta copa. Es una copa 0-40, es decir que puede entrar todo el mundo a jugarla y como se juega con hándicap te igualás con equipos que muchas veces empezando de 0-0 es imposible, así que es una sensación muy linda", aseguró Sofi.

El polo sigue gozando de muy buena salud y mucho tiene que ver en esto el nivel que demuestra en cada torneo la legión puntana; en esta oportunidad, las abanderadas son Milagros Sánchez, Martina Díaz y Sofía Lorenzo.