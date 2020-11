Histórico: Los Sauces jugará el Abierto Argentino de Palermo

Hace rato que el polo de San Luis viene gozando de buena salud y el mes que viene se dará un hecho histórico, ya que Los Sauces de Concarán estará jugando el Abierto Argentino de Palermo. El equipo puntano, capitaneado por Milagros Sánchez, estará en la catedral del polo, una iniciativa que hace mucho se viene barajando, pero que tomó forma este año y se concretará del 9 al 19 de diciembre. Milagros estará acompañada por Marianela Castagnola, Jazmín Dupont y Jeanine Hugo.

Será la cuarta edición para las damas. El certamen lo jugarán seis equipos divididos en dos zonas. Si bien es cierto no está confirmado el fixture y falta el visto bueno de alguna que otra escuadra, lo cierto es que Los Sauces estará codeándose con los mejores del planeta, ya que serán de la partida El Overo, ganador del año pasado y que entre sus filas cuenta con Hazel Jackson y Lía Salvo, que son dos jugadoras que tienen 10 de handicap, y este no es un dato menor ya que en el mundo hay tres. La otra es la inglesa Nina Clarkin, pero no podrá venir por la pandemia de coronavirus. Y el otro equipo que confirmó su participación es La Dolfina, que estará integrado por las hermanas Candela y Milagros Fernández Araujo, Mía Cambiaso y Fátima Balzano —esta última es la reemplazante de la puntana Milagros Sánchez, quien la pasada edición jugó para La Dolfina—.

"Es un sueño hecho realidad. Todavía no caigo. Jugar en la catedral del polo con el equipo de tus amores es lo más lindo que te puede pasar. Yo tuve la chance de estar en este certamen dos veces, una como suplente y otra con la camiseta de La Dolfina, pero vestir la verde y amarilla de Los Sauces es algo que no tiene precio", dijo Milagros, mientras una que otra lágrima corre por sus mejillas.

No será una empresa fácil para el elenco sanluiseño, pero Milagros sabe de duras batallas y de pelearla. Confía plenamente en el grupo que se armó y cree que serán un equipo compacto y molesto para cualquier rival, aunque es consciente de que hay elencos de enorme jerarquía.

El sueño, por fin, se hará realidad. Hace mucho tiempo que la familia Sánchez viene trabajando. Jugar el Abierto es un justo premio al sacrificio de años. Del 9 al 19 de diciembre todo San Luis estará pendiente de este certamen. Habrá presencia puntana, pero no con solo una jugadora, sino que también estará el nombre de un equipo de Concarán: Los Sauces.

El Abierto es un torneo muy importante y vestir la camiseta de Los Sauces en semejante certamen es un sueño

"Venimos entrenando duro, buscando alquilar caballos, y queremos llegar de la mejor forma a la gran cita. Sabemos que en la primera fecha nos va a tocar un rival de los denominados fuertes, ya que nosotros somos un equipo nuevo, pero estamos preparadas para jugar con quien nos toque. Seremos un rival incómodo para cualquiera. Tengo fe en mis compañeras. Ojalá podamos hacer un gran campeonato para que esto sirva de vidriera para lo que viene", aseguró Milagros.

En Concarán comenzaron a deshojar la margarita. La ansiedad es el común denominador en el Valle del Conlara. Cuando el 9 de diciembre comience el torneo y salte a la cancha el elenco puntano, varios corazones se van a paralizar y toda una localidad estará pendiente. Lo que comenzó como un sueño hoy es una realidad: un equipo puntano estará en el Abierto de Palermo.