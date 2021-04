Tamari y Leonor, cuando la voluntad enfrenta a la obesidad

Un objetivo unió a Leonor Rozzi de 46 años y a Tamari Aguilar de 47: sus ganas de darle pelea a la obesidad. Ambas se conocieron en el programa de Cirugía Bariátrica que lleva adelante desde el 2019 el Hospital San Luis. Después de un largo camino, finalmente el 26 de marzo les realizaron la manga gástrica y juntas atraviesan hoy una nueva etapa de aprendizaje para tener una mejor calidad de vida. Fueron las primeras personas en la provincia en someterse a esta intervención en el sector público.

Fue una sobrina la que hizo que Leonor se enterara de que lo que tanto anhelaba estaba más cerca de lo que ella creía. “Me mandó una publicación del Facebook del Ministerio de Salud, la cual decía que iban a realizar el programa de cirugías. Me puse feliz, porque realmente era lo que necesitaba”, dijo con los ojos vidriosos. "Tuve efectos rebote por las mil dietas que no pude sostener, porque no eran las correctas. También averigüé el costo de la operación, pero era muy costosa", resaltó y precisó que gracias a la salud pública de San Luis lo pudo lograr. Además, contó que ella nació en Mendoza, pero que hace quince años que vive en la provincia, por lo que se considera una puntana más.

Sentada a su lado, como desde el primer día que se conocieron, Tamari comentó que fue a través de un programa de televisión que conoció la existencia de esta cirugía y le llamó la atención. Al igual que su compañera intentó de todo para bajar de peso. “Hice la dieta de la luna y fui al homeópata. Casi todas los pacientes como nosotros pasamos por lo mismo, pero nunca conseguimos resultados favorables porque nos faltaba asesoramiento profesional”, dijo la mujer, quien nació en Chile, pero hace 45 años que vive en la provincia.

Una complicación con su salud como la hipertensión fue lo que la impulsó a tomar la decisión de cambiar su estilo de vida. “Me empezaron a medicar y fue el mayor susto que tuve. Fue allí que dije hasta acá llegué. Luego, por una nota de El Diario de la República, me enteré que en el Hospital San Luis iban a implementar el programa de la cirugía y pensé: tengo que aprovechar, es ahora o nunca”, expresó.

En septiembre del 2019 empezaron a transitar un nuevo camino juntas. Las dos formaban parte de los talleres de nutrición y psicología, dos soportes importantísimos para lograr sus objetivos. “Tuvimos que cambiar nuestros hábitos; nadie que tiene sobrepeso come saludable. Las cuatro comidas del día son fundamentales, pero por ahí no desayunás, te salteás el almuerzo o pedís delivery por falta de tiempo. Fue todo un aprendizaje”, dijo Tamari, quien recordó que al principio en el grupo eran como 70 personas, pero que con el paso de los meses se volvieron más personalizados y con Leonor compartieron más tiempo.

No todo fue fácil, pero la convicción de querer cambiar fue aún más fuerte. La pandemia las obligó a adaptarse y a perseverar, ya que al no poder ir al hospital de manera presencial tuvieron que pasar a lo virtual. “Estábamos entusiasmadas con el grupo y las consultas y de repente se frenó todo. Seis meses estuvimos sin ir al hospital, pero de todas formas continuamos con los controles”, afirmó y detalló que debían hacer un registro de las comidas durante el día, hacer gimnasia, entre otras tareas que eran supervisadas por los especialistas.

Ambas coincidieron por experiencias propias que solas nunca hubieran podido lograr lo que consiguieron. “Si me hubieran dicho de operarme hace un año atrás, no me hubiera sentido capacitada, porque no contaba con todas las herramientas y los conocimientos. Todo lleva su tiempo y es un tratamiento a largo plazo. La obesidad es una enfermedad crónica que no se revierte, es para toda la vida”, dijo Tamari.

Pasado. Las dos mujeres, antes de empezar el tratamiento en 2019. Foto: El Diario.

El extenso equipo, compuesto por los cirujanos Raúl Coria y Francisco Le Brass, la médica clínica Jorgelina Torres Manzur, las nutricionistas Carla Storchi, Eliana Oneto Cajal y Anabela Kañera; y las psicólogas Sonia Syrian y Graciela Gerarduzzi, hizo posible que las mujeres pudieran cumplir sus metas y ser operadas.

Tamari al ingresar al grupo en 2019 pesaba 124 kilos. Después de un año y medio llegó a la cirugía con 104, mientras que hoy está en 98. Leonor entró con 116 kilos, antes de la operación pesaba 89 y luego 90. “Me llamó la atención que subí de peso, pero me explicaron que era porque estaba hinchada. Ahora estoy en los 85 kilos”, dijo orgullosa.

“Cuando estás excedida de peso no te mirás en el espejo; al contrario, le escapás. Ahora estamos felices y nos sacamos fotos. El cambio es muy grande y el proceso es largo, aunque muy reconfortante. El aprendizaje es llevar una vida saludable para estar bien, no solo por el aspecto físico, sino con una misma”, manifestaron las dos amigas.

Acompañamiento

La licenciada en Psicología y especialista en obesidad, hiperobesidad y cirugías bariátricas, Graciela Gerarduzzi, fue una de los tantos profesionales que ayudaron a las mujeres. “Acompañar el proceso de un paciente que viene en busca de un instrumento mágico es muy grato, porque allí se hace psicoeducación obesológica. Allí aprenden que se necesita de esfuerzo, cambio de conducta y sobre todo voluntad. Esta última es la base del éxito”, dijo la especialista, quien señaló que Leonor y Tamari han tenido un patrón de afrontamiento muy fuerte.

“Ellas aceptan el cambio y se adaptan. Trabajamos el apego, no en el infantil, sino el de un adulto que tiene que reconocer sus propios recursos. Es un entrenamiento previo en donde se dan cuenta que si planifican, tienen un objetivo claro y una decisión fuerte”, concluyó.