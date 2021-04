Una vida y una casa dedicadas a la cultura

En la casa de la profesora mercedina Diana Muñoz hay un centenar de fotos colgadas en las paredes o sobre escritorios y estantes con sus correspondientes marcos de madera. Todos ellos encierran historias, personajes emblemáticos y la vida cultural de la ciudad de Villa Mercedes. Un recorrido que va desde los años cincuenta hasta 2020 y que refleja el paso de intendentes, edificios emblemáticos y hechos artísticos únicos.

Diana abrió las puertas de su hogar para el arte y creó la Casa Museo Fotográfico “Martín Sosa Muñoz”; el nombre es en honor a la memoria de su hijo. El espacio se encuentra en la calle Miguel B. Pastor 43 y las visitas son los martes y jueves y algunos sábados del mes. Para asistir se debe pedir un turno previo al teléfono 2657 357078. A causa de la pandemia, el acceso está limitado a cuatro personas por visita, con barbijo y trazabilidad.

“Me inspiré en algo que vi cuando viajé a Europa que es esto de las casas museos, donde se muestra cómo vivió una persona. En este caso es mi hogar. Vivo sola y propuse mi casa para un museo fotográfico que va desde los años '50 hasta el 31 de diciembre de 2020”, explicó la mujer de 76 años, que es profesora de inglés y también de protocolo ceremonial. Además es bibliotecaria nacional.

La idea nació cuando Diana se dio cuenta de la cantidad de archivos fotográficos que tenía guardados y acumulados por sus 35 años de servicio como trabajadora de ceremonial y protocolo en la cultura. Desde actos históricos, como los del 25 de Mayo o los del 9 de Julio, pasando por la inauguración de la escuela “Maestra Mercedina”, hasta las Ferias del Libro locales: todo se encuentra en las paredes y muebles de la casa de la mujer.

“Siempre he tenido participación en la cultura y este es un archivo propio de ese recorrido. Yo iba sacando fotos o me daban imágenes y las guardaba. Está el primer viaje de ‘Cota Turismo’ al exterior, la época en que el doctor Agustín Jorge Digenaro era intendente y las inauguraciones de varias empresas. También van a encontrar gente desde muy pequeña hasta personas mayores, algunos incluso que ya no están, pero fueron sumamente importantes e hicieron grande a esta ciudad”, remarcó la docente, quien también incorporó a la muestra imágenes que tomó en sus viajes al extranjero por Bélgica, Holanda, México y Panamá, entre otros.

El segundo impulso de Diana para fundar la casa museo fue su amor por el arte y su necesidad de ayudar a los artistas locales. Es por eso que otro sector es utilizado como almacén boutique, donde los artistas pueden llevar sus obras y ponerlas a la venta. Entre las piezas se encuentran unos bordados latinoamericanos que realiza la propia anfitriona.

“De esta forma mostramos cosas que a su vez se venden. Es autogestionado y en apoyo a los distintos artistas. El que quiera puede traer a mi almacén boutique sus cosas y yo lo apoyo dándole un lugar”, resumió la mujer que tiene un corazón, y una casa, grande y con espacio de sobra.