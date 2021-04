San Luis: ex combatientes conmemoraron el 39º aniversario de la Gesta

Este viernes, se realizó una ceremonia en homenaje a los ex combatientes por cumplirse 39 años de la guerra en las Islas Malvinas. La actividad fue en la Plaza de Armas de la Guarnición Ejército Argentino. Participaron unos 30 veteranos del Centro de Ex Combatientes 2 de Abril entre ellos su presidente, Oflado Lucero e Israel Alcaraz. Además, este jueves en la noche se hizo la Vigilia del Desembarco en el Centro Cultural “José La Vía”.

Asistió el Obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, el jefe del Programa Gobierno e Interior, Cristian Niño, la directora provincial de Relaciones Institucionales y Culto, María Ana Baretto; el jefe del Programa Relaciones Laborales, Maximiliano Giménez y el secretario de Gobierno municipal, Andrés Russo.

“Es una de las fechas patrias más importantes de todo el año. Como dijo el presidente de la comisión de veteranos – Lucero –la causa de Malvinas está en el corazón de todos los argentinos, en especial en este día tan importante para el país, reafirmamos que las Malvinas son argentinas y siempre haremos lo necesario e imprescindible, porque es una causa de Estado nacional”, afirmó Niño.

Alcaraz expresó que “poder recordar a nuestros héroes es algo muy lindo y a los que quedaron en la isla, siempre con un dolor muy grande en nuestro corazón. Es una espinita que está siempre clavada, porque nuestros compañeros están de guardia eterna allá y ojalá algún día nosotros los podamos relevar en sus puestos. Tuve la oportunidad de regresar a las islas, que era algo que yo había dicho que no iba a hacer hasta que estuviese mi bandera nuevamente flameando en el mástil, pero creo que me voy a ir de esta vida terrenal y no voy a ver mi bandera. Entonces fui y pude rezar por mis compañeros fallecidos”.

“Es un momento triste por lo que hemos vivido, recordamos estos 39 años, recordamos los 632 veteranos que quedaron en Malvinas y todos los que han muerto en la posguerra. Vamos por los 40 años y la función de los que vivimos es seguir recordando y mantener viva la causa Malvinas”, manifestó Lucero.

Agregó que en san Luis son 140 los veteranos “no es una cifra exacta por eso vamos a hacer un empadronamiento. Siempre están llegando veteranos que se radican en nuestra provincia. Hoy en el acto somos unos 30 veteranos, porque algunos tienen riesgo de salud”.