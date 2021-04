Aseguran que las ventas en los almacenes cayeron un 20%

La crisis por la pandemia les pega a todos los sectores por igual, pero los almaceneros se vieron muy afectados. Afirman que en lo que va del año las ventas disminuyeron un 20 por ciento. Además, en el rubro aseguran que los clientes consumen menos productos de la canasta básica y que buscan segundas marcas. En algunos locales, para hacer alguna diferencia, ofrecen ventas online.

El representante en San Luis de la Federación de Almaceneros de la República Argentina y propietario de un local ubicado en Las Heras y Colón, Ángel "Cacho" Soria, afirmó que su sector atraviesa una situación muy complicada y que en estos cuatro meses las ventas en San Luis cayeron un 20 por ciento. "Si seguimos con esta inflación imparable cada vez cerrarán más comercios. El año pasado un 20 por ciento tuvo que bajar las persianas. La estadística se replica también a nivel nacional", indicó. Además, precisó que ellos no son formadores de precios, sino más bien el último eslabón en la cadena.

"Compramos dos cajas de aceite y al reponerlas nos sale más caro. Podemos adquirir menos productos, pagamos gastos y tenemos alguna ganancia, pero se nos dificulta más", aseveró Soria, quien detalló que los márgenes son cada vez más chicos y que en los últimos meses les llamó la atención el descenso en el consumo de los alimentos de la canasta básica.

Para evitar la aglomeración de los clientes en los comercios, y también reflotar las ventas, los negocios se suman a la venta online y por delivery. "Muchos nos adaptamos a la iniciativa Compra Pactada, que en su momento fue de gran ayuda", aseguró. Sobre cómo es el funcionamiento, manifestó que los clientes llaman a un número de teléfono y hacen el encargo. Luego acuerdan el horario para retirarlo o bien le acerca la mercadería hasta el domicilio, ya que cuentan con delivery. Se puede abonar por la aplicación de Mercado Pago, transferencia o Posnet. "Gracias a Dios el sistema nos funciona bien y eso nos ayuda a paliar el mal momento que atravesamos", detalló.

El propietario de un almacén ubicado en Belgrano esquina avenida Perón, Emiliano Sosa, manifestó que en su local cayeron las ventas de bebidas alcohólicas por su alto costo y coincidió en que la gente busca marcas alternativas de fiambres, leche y queso. "No solo en esos productos, sino que la baja es en general. Se nota el poco poder adquisitivo de los consumidores y la inflación no deja de subir", manifestó.

Dijo que una situación que le sucede muy seguido es que sobre la hora de cierre de los pedidos, los distribuidores le avisan que subirán el precio de una mercadería en particular. "Hoy me escribió un vendedor para decirme que los montos serían otros. No nos queda otra que adquirirlo más caro y eso repercute en el cliente", advirtió.

Sosa trabaja con delivery de 20 a 22. "Cerramos la puerta del negocio tipo 19 y a partir de ese momento nos dedicamos a armar todos los pedidos", que se pueden abonar con Mercado Pago, efectivo o tarjetas de débito o de crédito.

El propietario de un mercado ubicado en 9 de Julio e Ituzaingó, Marcos Lucero, dijo que las ventas han disminuido y que la situación es "muy delicada". Por el momento no ofrece la opción de la venta online, pero no descarta sumarse en un futuro.