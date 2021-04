Dúo Ocampo-Sáez, una amistad que se forjó con un mate

Martín y Patricio se conocieron de casualidad. Su amistad comenzó con un mate como intermediario. En medio de la charla descubrieron que tenían mucho en común, en especial su gusto y pasión por la música. Fue así que los dos hombres nacidos en Buenos Aires y que actualmente viven en Carpintería formaron el grupo Dúo Ocampo-Sáez, en el que juegan a combinar y resignificar dos géneros bien argentinos: el tango y el folclore.

Los músicos se conocieron en una de las tantas peñas folclóricas que se realizaban en la Villa de Merlo antes de la pandemia. Martín se acercó a comprar un mate a uno de los puestos de la feria local y lo atendió Patricio, quien acompañaba a su pareja en la venta de artesanías. "Nos pusimos a hablar, le dije que era músico y un día nos juntamos a tocar", resumió Martín.

Desde ese encuentro pasó un año. Ahora, con Ocampo en el bandoneón y Patricio en la guitarra, crean melodías instrumentales inspiradas en la naturaleza que los rodea.

"Como tengo una ventana que da al monte, una de las canciones se llama ‘La sierra de los Comechingones’, que es una chacarera. Después hay otro tema, ‘Del arroyo’, que tiene un aire de chamamé. El lugar donde vivimos es la gran motivación que tomamos como fuente de creación", explicó el músico y agregó que a los géneros folclóricos les suman el color y la melodía característica del tango.

Sin embargo, los integrantes del grupo creen que las canciones no están listas para salir a la luz. Por eso, en abril lanzaron sus primeros videoclips con versiones de "Bahía Blanca", de Carlos Di Sarli, y "Gallo ciego", de Osvaldo Pugliese. Los dos hombres jugaron a reversionar los clásicos de la música arrabalera inspirada en los farolitos de las calles porteñas.

Al dúo ocasionalmente se le suma Gabriela Gordiola en la voz. "Como hacemos instrumental nos da la sensación de que por ahí falta lo poético y a la gente le gusta escuchar a alguien que canta. Hay ideas de grabar con ella algunas canciones y también de sumar otros instrumentos. Quién sabe, quizás en un momento esto se transforma en una orquesta bien completa", adelantó Martín, quien comenzó a tocar el bandoneón hace cuatro años, cuando utilizó el dinero que le habían prestado para comprarse un auto para adquirir el instrumento.

"Fui y me compré el bandoneón así de la nada, solo porque había escuchado cómo sonaba y me llamó la atención. Cuando llegué a mi casa no lo pude tocar porque es bastante complicado al principio. Había gastado todo ese dinero en algo que no podía usar. Al tiempo me quedé sin trabajo y me tomé el tiempo de aprender", relató el músico, quien es cesionista y se dedica a dar clases en centros culturales locales.

Por su parte, Patricio descubrió su pasión por la guitarra en su adolescencia, con géneros como el hard rock, el punk y el rock nacional. A los 20 años decidió estudiar música y fue entonces cuando conoció a un compañero que tocaba tango. Fue en ese momento que descubrió el género perfecto para él. "Actualmente soy profesor de música, doy clases en la Escuela Nº 435 Pueblo Comechingón y tengo un trío llamado Tango Reo", explicó.