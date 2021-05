El cantante lírico que creció en la incomodidad

Hace dos años y medio, Rodrigo Ortiz vino a San Luis para despedirse de sus familiares, de sus amigos y del paisaje puntano. Emprendía por entonces un viaje a Europa con algunas expectativas, su voz prodigiosa y fecha incierta de regreso. “Al día de hoy no tengo planes de volver”, sostuvo el tenor en Roma, adonde llegó para probar suerte en el mundo de la ópera.

A toda la pandemia, el cantante sanfrancisqueño la transcurrió y la transcurre en tierras lejanas. Mientras pudo, Ortiz trabajó al ritmo de las prohibiciones y aperturas que hubo en Italia, uno de los países más afectados por las muertes por coronavirus.

“Al año de llegar se declaró la emergencia sanitaria y estamos con los trabajos muy recortados y con mucha incertidumbre, porque mi contrato se vence el 31 de julio y nadie sabe bien qué va a pasar”, dijo el músico, quien tiene esperanzas en que su carrera internacional continuará por un tiempo más. Talento y ganas tiene.

Pese a los vaivenes de la actividad lírica en Roma, Rodrigo tuvo algunas presentaciones en el año en que la enfermedad no pisó los talones de todo el mundo. Participó en el Festival Internacional de Macerata, audicionó y ganó para el Teatro dell'Opera di Roma y hasta debutó como actor en “Los mejores años”, de Gabriele Muccino, el director de “En busca de la felicidad”, la inolvidable película de Will Smith.

De todas esas actividades, su participación en la Ópera de la capital italiana es su trabajo más sostenido. “He tenido pequeños papeles en algunas obras y hasta hicimos una versión filmada de 'La Traviata' adentro del teatro”, dijo Ortiz, quien extremó los cuidados sobre su salud al punto que no se contagió de la COVID-19 en su estadía italiana.

Eso por supuesto no quiere decir que los coletazos de la enfermedad no lo hayan afectado. “La pandemia me pegó como a todo el mundo. Yo venía con ilusiones, conseguí trabajo y luego todo se convirtió en un golpe terrible para el arte. El contrato que tengo es por 19 meses y ya hemos perdido once", recalcó. La beca que obtuvo el puntano fue entregada por la fundación del teatro romano para que los jóvenes talentos tengan su ingreso a la vida profesional de los teatros.

Por estos días, Roma está en la que el gobierno del país determinó como zona amarilla, por lo que se puede tomar un café al aire libre, se puede comer y los shows en vivo están reducidos. Hace unos días, en la Ópera de Ortiz se hizo un concierto para 500 personas, cuando la sala tiene capacidad para 1800. Además hay toque de queda de 22 a 6, por lo que al menos en ese punto el puntano puede sentirse cerca de la provincia.

Para conservar esa relación, Rodrigo dijo que se mantiene informado de las cosas que suceden en San Luis, aunque “también me gusta saber lo que pasa en el país y en el mundo”. Sostuvo además que le gusta la política y que una de las cosas que más le duele de lo que escucha sobre el país es el extremismo ideológico. “Es autodestructivo”, dijo.

Pero si de dolor habla, la noticia que más lo golpeó en los últimos meses fue la muerte de Miguel Reynoso, el guitarrista de San Luis con el que compartió plantel docente en la ULP y barrio cuando Rodrigo era un chico recién llegado de San Francisco con su familia. “Hubo un momento de la historia de la música puntana en donde todos los que querían dedicarse a esto tenían que ir a lo de Miguel”, dijo Ortiz, quien también recibió con mucho dolor la muerte, en 2019, de Aleka Luco.

Exintegrante del Instituto del Teatro Colón, del que no tiene el más grato de los recuerdos, Rodrigo no piensa por el momento regresar a la provincia, y aguarda, aun con las pocas certezas que le entrega la situación, ser parte de algunos conciertos en junio y julio y embarcarse en la temporada de verano en Europa. Mientras tanto, sigue preparando su repertorio para estar "siempre listo" por si la situación lo amerita.