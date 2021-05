Artesanos autoconvocados se instalaron en la plaza Sobremonte, de Merlo

Los productores nucleados en la Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones se instalaron en la plaza Sobremonte, de la villa turística, en forma de protesta, debido a que hace más de un año la Municipalidad no los deja trabajar en ese espacio público. El reclamo también se judicializó y en las próximas semanas se tendrá noticias sobre el avance de la causa.

Los artesanos pidieron al Ejecutivo municipal disponer de un sitio para la exhibición y venta de sus productos, pero no obtuvieron respuesta y por eso la decisión fue instalarse en la histórica plaza del centro. Esta semana evaluarán si el próximo fin de semana lo volverán a realizar.

La Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones está presidida por Alejandra Sosa e integrada por más de 170 familias con socios activos. Comenzó a trabajar en 2017 y a partir de 2019 tiene personería jurídica.

El sábado pasado se instalaron en el tradicional paseo con 34 estands, donde cumplieron con todos los protocolos necesarios, como lo dictamina el Comité de Crisis provincial. “Pudimos trabajar de manera tranquila y ordenada, nadie del Municipio nos molestó. Estamos dispuestos al diálogo, lo ideal sería realizarlo en conjunto con ellos y llevar adelante una actividad regulada como la que hemos propuesto, con fechas, días y propagandas”, precisó Sosa.

“Necesitamos poder trabajar en la plaza Sobremonte, porque es el lugar más viable comercialmente y el de paso de la comunidad en general. En temporada alta o fines de semana largos es visitada por todos los turistas, porque es parte del centro histórico”, describió.

Según la titular de la asociación, la Ordenanza 1.115 del Concejo Deliberante estableció que no se pueden efectuar actividades culturales en forma lucrativa. “El artículo 3 aclara que se pueden realizar las actividades mientras sean de interés comunal. El año pasado la Feria Franca, la feria de los productores, sí estuvo trabajando con autorización, nosotros lo que queremos es tener el mismo derecho de los demás, si los productores trabajan, creo que los artesanos también tenemos que poder”, detalló.

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 el año pasado la entidad no pudo trabajar en la villa por las restricciones. Cuando se liberó la actividad, le enviaron una nota a la Secretaría de Cultura para estudiar el panorama y que los artesanos puedan realizar sus actividades. “Nos propusieron un día a la semana, todos los domingos, muy pobre la proposición porque un solo día es muy poco y más si llueve”, señaló.

El Municipio les permitió trabajar en una peatonal sobre la calle Becerra, entre Tissera y los Almendros, todos los domingos. “Por tradición es un día de recambio turístico y necesitamos los sábados o en todo caso los dos. En toda la temporada pudimos trabajar dos domingos en enero, los otros llovió; en febrero pudimos los feriados de carnaval y dos domingos, tuvimos poca actividad. Eso nos obligó a trasladarnos a pueblos vecinos para trabajar, pero no todos tienen la posibilidad de depender de un medio de transporte”, dijo.

Sosa contó que el Municipio tiene un programa de descentralización para que los artesanos puedan realizar sus actividades en esos sitios. “Nos dijeron que no iban a cortar más la calle que nos habían asignado y querían que instalemos nuestros puestos en la zona estación de la vieja terminal de ómnibus. No estamos en condiciones de ir a probar en este momento a distintos lugares. Decidimos que no, necesitamos trabajar en condiciones dignas, que nos permitan mostrar nuestros productos y que sea visible y viable”, detalló.

La asociación presentó, en diciembre pasado, una cautelar en la Justicia, contra el Municipio. “En este momento la causa está en sorteo para ver a qué juez de Santa Rosa del Conlara le toca”, manifestó.