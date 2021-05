José Falcón inicia una muestra fotográfica virtual

Vivir entre sierras y lugares escondidos rodeados de naturaleza logró despertar en José Falcón un interés hacia la fotografía. El artista, quien hoy presentará su muestra virtual "Cosecha joven" en las redes sociales y en la página web de la Casa del Poeta, de Merlo, supo desarrollar su curiosidad y encontrar en los espacios más recónditos belleza inesperada.

La amargura de José de no poder exponer en forma presencial —su muestra estaba prevista para el 30 de abril— mermó con la noticia de que de igual manera sus imágenes estarían a la vista de todos y, aún más, cuando se dio cuenta que podía llegar a diferentes ciudades del país con tan solo un click de distancia. "No es lo mismo palpar el cuadro y verlo en persona, pero estoy conforme. Los artistas debemos amoldarnos todo el tiempo a lo que sucede a nuestro alrededor y este momento especial que pasamos a nivel mundial no es ajeno a lo que debemos hacer para difundir nuestro arte", expresó el joven, quien tan solo tiene 20 años, pero las ideas claras.

Su curiosidad por la fotografía comenzó a los 13 años. Su padre, aunque no incursiona en el mundo del arte, estuvo rodeado de grandes amigos, como Emaus y Eliseo Miciu, artistas reconocidos de la pintura y la fotografía a quienes José conoció y se cautivó por sus trayectorias y por sus ganas de enseñar y compartir el arte.

"Pasé largas horas en casa de los amigos de mi papá, donde me encontré con un mundo que me encantó desde un primer momento. Recuerdo que, entre óleos, Emaus me prestó su cámara y fue en ese momento cuando sentí que la fotografía era el arte que me representaría por un largo tiempo", recordó Falcón.

Bajo la atenta mirada de sus maestros y la seguridad de que todo saldría bien si seguía su intuición, José comenzó a sacar fotos con sus propios equipos, que no eran nada profesionales, pero supo sacar belleza de una cámara digital de poca resolución. "Me la gané en una Olimpíada del Conocimiento y hasta hace poco la conservaba como herramienta de trabajo. Luego pude comprar mi cámara profesional y mejoré la técnica", expresó.

Como siempre tuvo bien claros sus objetivos y el acompañamiento de sus padres fue fundamental para su desempeño artístico, José abandonó la escuela apenas entró al secundario. Pero no perdió el tiempo, sintió que era el momento indicado para aprender el oficio que más le llamaba la atención. Así viajó hasta la casa de Eliseo, en San Martín de Los Andes, y por un año se transformó en su discípulo. "Entrené mi ojo. Busqué la belleza en los lugares más recónditos y con su ayuda aprendí técnicas que hasta el día de hoy aplico para que todo sea aún más profesional", agregó.

Luego regresó a Merlo, volvió a la escuela y en la actualidad cursa el último año del secundario, pero con la mente puesta en que el arte será no solo su pasatiempo principal, sino su estilo de vida. "Tuve la oportunidad de recorrer diferentes museos del mundo y me empapé de cultura de todo tipo. Siento que un artista debe observar el trabajo de sus colegas para lograr su objetivo", contó Falcón.

Rodeado de verde, agua y aire puro y serrano, José busca en Merlo y sus alrededores aquellos lugares olvidados o que no muchos conocen para fotografiar. "La cuarentena me hizo tener demasiado tiempo libre y me llevó a internarme días enteros buscando imágenes interesantes para retratar. La muestra virtual recorrerá esas fotografías de los últimos años que muestran la esencia más natural y simple que todos los que vivimos en esta provincia deberíamos disfrutar", concluyó.

PARA AGENDAR

DÍA: A partir de hoy

HORA: Permanente

LUGAR: Redes sociales de la Casa del Poeta

ENTRADA: Gratis