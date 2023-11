Fotógrafos puntanos presentaron sus trabajos en la muestra Fotofest

Por un fin de semana, Mar del Plata fue la ciudad feliz para las y los fotógrafos puntanos que viajaron para formar parte de la cuarta edición de Fotofest, el festival nacional más importante de la disciplina que congregó a artistas de todas las regiones dedicados al arte de eternizar los momentos.

Un contingente partió desde San Luis con varios nombres conocidos en su lista: Hugo Gez, Daniel Mastandrea y Orlando Sacomandi, entre ellos. También hubo artistas que indagaron por primera vez en la fotografía, como Carina Levin, quien siempre estuvo interesada en la pintura y ahora se animó a capturar imágenes. A ellos se sumaron Juan Talia, Fabiola Tempestini, Ariel Zavala, Yamila Zárate y Andrés Tremsar, entre otros.

Los viajeros llegaron hasta Mar del Plata gracias a la selección que realizó "Chelco" Rezzano, quien fue el representante local del festival. Además, algunos de los artistas fueron elegidos en una convocatoria previa y sus trabajos fueron proyectados, como parte del festival, en diferentes espacios de la ciudad como la Universidad Atlántida Argentina y el Teatro Auditorium, entre otros.

"Fue una experiencia enriquecedora y me siento feliz porque compartimos el espacio con artistas de distintos lugares del país. Siento que hay mucho talento en todas partes", expresó Juan Talia, quien viajó por primera vez al festival y se destacó con cuatro fotografías en las categorías Tema Libre y Argentina Campeón del Mundo, donde presentó una imagen sobre el Mundial 2022.

Otro que fue seleccionado en la etapa puntana para la misma categoría fue Mastandrea, quien presentó una imagen en la que se ve una familia completa de hinchas vestidos con la camiseta de Lionel Messi.

13

artistas puntanos viajaron a Mar del Plata para formar parte del festival.

Talia agregó que aprendió mucho junto a sus colegas y que "ver de cerca las obras de artistas reconocidos te lleva a interpretar mejor cada fotografía".

Tempestini, por su parte, hizo hincapié en los debates y charlas que se realizaron durante el festival. Una de las conclusiones que surgieron de la reunión fue la proyección de la creación de un Instituto Nacional de Fotografía que nuclee todos los géneros que abarcan a la disciplina ante las políticas que se aproximan con la nueva etapa gubernamental en el país.

"Las charlas fueron dictadas por gente a cargo de lugares muy importantes como los archivos históricos nacionales y el Museo de la Memoria. Generamos muchos contactos y volví muy contenta de haber sido elegida para vivir esta experiencia", contó Fabiola en

coincidencia con el testimonio de muchos de sus compañeros.

Levin, quien fue seleccionada en las categorías Tema Libre e Identidad, Orgullo y Resistencia, expresó que la participación en el festival le dio el puntapié que necesitaba para seguir con la fotografía. "Estuve por mucho tiempo abocada a la pintura y un día me di cuenta de que también podía expresarme mediante una cámara de fotos. El encuentro me dio otro panorama, no solo para tener nuevos contactos, sino para aprender y sentirme segura en esta nueva faceta", concluyó.

Redacción / NTV