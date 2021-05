"Entreverados", por la web, con los lazos de empatía

En busca de posibilidades más equitativas para todos, los bailarines de la Villa de Merlo se unieron para formar la Comunidad de la Danza Folclórica de la Villa de Merlo, un espacio que beneficia y acompaña a los artistas de la zona que enfrentan y luchan por mejores condiciones de trabajo arriba y abajo del escenario.

Bajo este nombre, nueve ballets, academias y grupos de danza de la localidad realizaron el 2 de abril la segunda edición de "Entreverados" en el teatro Amigos de Merlo, un espectáculo en el que se mostró el talento de los participantes vinculados con el folclore tradicional y contemporáneo.

El show se registró en formato audiovisual y hoy se compartirá vía streaming. Quienes deseen revivir la presentación o mirarlo por primera vez podrán hacerlo a partir de las 21 por el canal de YouTube de la comunidad. La transmisión contará con una gorra virtual que va de los cien a los mil pesos y se puede colaborar por transferencia bancaria.

Hace dos años que los bailarines se unieron para encontrar en lo colectivo la defensa de sus derechos como trabajadores. "Sentimos que la labor en conjunto sirve para lograr el cometido. Que los objetivos se cumplen y se sostiene la fuerza gracias a la empatía y la diversidad", expresó Lucila Roldán, miembro de la comunidad y bailarina del grupo Senda.

Uno de los objetivos más próximos que tienen es la compra de un piso transportable para que puedan presentarse en cualquier escenario sin inconvenientes.

A partir de las reuniones y los espacios compartidos salió "Entreverados", que busca conquistar al espectador desde diferentes puntos de vista. "No tenemos un hilo conductor que cuente una sola historia, sino que dejamos que cada grupo o ballet muestre sus mejores danzas", agregó Lucila. El show va desde el folclore más tradicional, con vestimentas y danzas típicas, hasta lo más contemporáneo, en el que la fusión del folclore con otros géneros latinoamericanos se conjugan en un solo baile.

Otra de las causas que los unió como compañeros de lucha fue que no encontraban un espacio físico donde todos pudieran mostrar su talento en conjunto, un festival que los acoplara y no dejara a algunos de lado por no cumplir las condiciones que pedían los organizadores. "Necesitábamos un lugar donde todos fuéramos bienvenidos sin importar el estilo que nos atraviesa. Siempre algunos quedaban afuera de las postulaciones", agregó Roldán.

La empatía y el reconocerse unos con otros son los puntos claves de esta comunidad en cada encuentro. Dentro del grupo hay bailarines de todas las edades, algunos viven de la danza y otros se acompañan para atravesar el momento difícil que transitan los artistas en la actualidad. "Nos reconocemos como bailarines, con miradas diferentes, pero vinculados por la unión colectiva de seguir adelante luchando por lo que nos corresponde como trabajadores", explicó la bailarina.

DÍA: Hoy

HORA: 21

LUGAR: Canal de YouTube

ENTRADA: A la gorra