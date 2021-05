Un grupo de emprendedoras apuesta a la producción de pastas

El empoderamiento y la construcción colectiva. Esos son dos de los objetivos principales de la futura cooperativa de mujeres que desde hace casi un año apuesta por la producción artesanal de pastas. Las emprendedoras comenzaron con talleres y hoy llevan sus productos frescos a comercios y empresas de la ciudad, pero también incentivan a otras personas a que se sumen al espacio.

El proyecto "Lacitos de amor" está destinado a mujeres y disidencias que se encuentran sin trabajo, son mamás solteras o que sufrieron violencia de género. Pero también pueden sumarse quienes tengan el deseo de hacerlo. Nació en plena pandemia, de la mano de la Fundación Todos a la Escuela. La ONG ganó una convocatoria de la firma Cargill que les permitió impulsar la propuesta social que consiste en ofrecer tres talleres: de producción de pastas, de economía popular y cooperativismo y de autoestima personal y laboral.

En un comienzo se anotaron alrededor de diez mujeres para hacer las capacitaciones y con el correr de los meses, solo cinco quedaron como integrantes formales de la sociedad. Aun así, continuaron asistiendo quienes buscaban mejorar su técnica culinaria o aprender a llevar un emprendimiento.

Nancy Rivero fue una de las primeras en incorporarse. La vecina, de 52 años, contó que cuando se apuntó nunca pensó que la iniciativa tendría tanto alcance. "Era la primera vez que me animaba a algo así. Para muchas mujeres significa una salida laboral. Para mí es eso, pero también me sirve para despejarme y me ayuda en lo emocional sobre todo. Es algo que me gusta mucho hacer y lo hago con todo el amor. Hoy tenemos mucho trabajo por suerte, hay jornadas en las que no damos abasto porque es todo artesanal", dijo.

Y añadió que incorporarse le permitió adquirir nuevos conocimientos y tener un estilo de vida más activo: "En mi caso soy mamá y abuela y no era una persona que salía o hacía cosas porque pensaba que las mujeres son más de quedarse en casa. Desde que soy parte de esto, vivo con otra perspectiva. Esto te cambia el ánimo. Solo hacía falta un empujoncito".

Entre julio de 2020 y en lo que va de 2021, el grupo logró generar ganancias y contactos a través de ferias y encuentros gastronómicos que le permitió comprar sus propias herramientas de trabajo como por ejemplo máquinas, mesones, uniformes. En un comienzo cocinaban en el salón del Boliche Don Miranda, en la Calle Angosta, pero hace unos meses se mudaron a dos locales del centro. Allí le dedican al menos tres días a la semana a la producción y a las capacitaciones.

El fuerte de la cooperativa son las pastas, más precisamente los tallarines. Hacen dos variedades: al huevo e integrales. Todos los insumos los provee la firma que se encarga de financiar el proyecto, pero la logística, la voluntad y el compromiso es enteramente de las productoras. Érika Núñez, integrante de la fundación y la chef que guía a las mujeres en las materias culinarias, destacó: "He visto de cerca todo el proceso, desde que se anotaron las primeras mujeres hasta ahora. Es maravilloso cómo vivimos el día a día, el proyecto nunca dejó de crecer, siempre vemos oportunidades aun cuando se nos presentan dificultades y así es como se trabaja en la ONG". Además remarcó que antes de ingresar, las expectativas de quienes se anotaron estaban relacionadas íntegramente con la salida laboral "pero luego se encuentran con que la iniciativa les ofrece otras oportunidades y puertas para abrir".

Otro de los ejes fundamentales de la propuesta es impulsar e incorporar la perspectiva de género en las actividades que realizan. "Nuestra mirada siempre se centra en poder generar una organización que promueva la igualdad y la inclusión y que el empoderamiento de las mujeres tenga esa perspectiva. A su vez, no solo se puede aprender el oficio de la producción de pastas, sino también el de la economía social y el cooperativismo, entre otros aspectos", resaltó Liliana Soquet, quien está al frente de Todos a la Escuela.

La iniciativa gastronómica se expande y continúa en constante crecimiento, así como los talleres y capacitaciones. Nancy aseguró que hay "'Lacitos de amor' para rato", y para ello convocan a mujeres, aunque también se pueden sumar hombres, de hecho este año se incorporó el primero del grupo. Las y los interesados pueden comunicarse a través del Facebook de la organización.