Piden la nulidad del acta compromiso del horario corrido para el comercio

El acuerdo no tomó en cuenta la opinión de los concejales. Foto: El Diario.

El concejal Carlos Ponce, del bloque unipersonal Identidad Popular, presentó un proyecto para pedir por la nulidad del acta compromiso que firmó el presidente del Concejo Deliberante, Javier Suárez Ortiz, con la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio para acordar un horario corrido para la atención al público. El edil argumenta que Suárez Ortiz firmó el acta sin consultar previamente con sus pares sobre la iniciativa.

"Si él tomó la decisión de firmar esto como presidente del Concejo y en representación del Concejo, que es lo que dice el acuerdo, nosotros creemos que debería ser puesto a consideración de los concejales, eso lo establece el reglamento interno. Debe ser puesto a discusión y sometido a votación en el recinto. No es que estemos en contra de que él lo firme, sino simplemente de que se lo involucre al cuerpo", explicó Ponce sobre su pedido, que será analizado por las comisiones de Legislación e Interpretación e Interbloques.

Ponce ya había mostrado su descontento con el acuerdo del presidente del Concejo el mismo día que se hizo público, el pasado viernes 7 de mayo. En aquella oportunidad irrumpió en la conferencia de prensa donde informaron de la rúbrica y, en un intercambio subido de tono, le reprochó el acuerdo unilateral con las entidades. "Nadie estaba enterado. Eso fue un viernes, habíamos tenido una sesión previa y una reunión de interbloque donde están todos los presidentes de cada uno de los bloques y la verdad que no nos habían informado", detalló el concejal.

Otros bloques también marcaron la falta de consulta sobre el acta compromiso, que si bien no es vinculante, sugiere a los comercios abrir de 8 a 19, y cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio. "Habíamos tenido reuniones con distintas asociaciones, en las que nos habíamos comprometido, desde distintos bloques, a que ningún tema de comercio iba a ser tratado sin la participación de todos los actores", agregó la concejala Celeste Aparicio, del interbloque San Luis Unido.

La edil recordó que la fuerza política que representa propuso dos proyectos relacionados que son analizados en comisión: uno, de horario corrido "positivo", que establece que quienes adhieran a la franja ininterrumpida podrían gozar de beneficios impositivos, y otro para la creación de una comisión específica que trate las problemáticas que atañen al sector.

El acuerdo de Suárez no solo dejó afuera a sus pares, sino que también ignoró la opinión de la recientemente formada Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes. "La Cámara de Comercio es una institución que tiene más de 90 años en la provincia, pero no representa a todo el universo de los comerciantes. Tenemos una gran parte de socios también, que quedó muy disconforme con esta medida que intenta obligar a un comerciante a respetar un horario que muchas veces no le es beneficioso", opinó Sebastián Mohr, representante de la asociación.

Sin embargo, Mohr señaló que actualmente el horario corrido no es la principal preocupación de su sector. "Hoy lo que nos preocupa es que los comerciantes y sus trabajadores no pierdan su fuente de ingreso. Están cerrando negocios todos los días", aseguró el comerciante.