Una comisión de género para el fútbol mercedino

El fútbol villamercedino dio un gran paso en la inclusión y la búsqueda de igualdad en el deporte: incorporó a su Liga la Comisión de Géneros, Diversidad e Igualdad que será parte de su Consejo Directivo.

Rita Bogado, dirigente del Club Deportivo La Ribera y entrenadora del equipo femenino formativo de esa institución, también dirigente en la Liga de Fútbol de Villa Mercedes en distintas categorías, es ahora la flamante referente de esta comisión, a la que se llegó por un trabajo en conjunto con la Secretaría de la Mujer y Géneros y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa Mercedes.

“El año pasado fui elegida, con una compañera de la Liga, como referente de Villa Mercedes. Con ese rol pude acceder a distintas capacitaciones y foros para empoderar a la mujer. Me fui interiorizando cada vez más porque me gustó mucho, seguí capacitándome en foros nacionales sobre paridad de género, sobre perspectiva de género y armé un proyecto para todos los clubes. Lo trabajé el año pasado y hace poco me animé a presentarlos”, relató Rita sobre el proceso de conformación de la comisión, donde destacó el acompañamiento que le brindó Nora Aguirre, encargada de Géneros y Deportes, del Programa Deportes.

Con el proyecto aprobado e incorporado a la Liga, contó que lo presentó en los clubes de fútbol de la ciudad, donde todos los dirigentes le dieron el visto bueno y estuvieron de acuerdo en incorporar las capacitaciones.

Al respecto, el presidente de la Liga, Mario Echevarria, expresó: “Para nosotros es de vital importancia incorporar conocimientos para enfrentar distintas situaciones que se nos plantean en forma diaria. El ambiente del fútbol es históricamente machista, por lo tanto, necesitamos revertir esa problemática y para ello debemos recurrir a especialistas en el tema”.

“Desde la comisión, nuestra tarea en principio va a ser brindar, en conjunto con la Secretaría de la Mujer y la Subsecretaría de Deporte, capacitaciones de perspectiva de género en el fútbol, dirigidas a las comisiones directivas, entrenadores y colaboradores”, indicó Rita.

Si el contexto de pandemia lo permite, las capacitaciones comenzarán el próximo 2 de junio. “Hemos hecho una planificación que contempla una instancia de capacitación intensiva hacia los clubes, vamos a arrancar con Jorge Newbery y seguiremos con los demás, en total son 12 instancias. La capacitación también está pensada para árbitros y arbitras de los colegios de fútbol de Villa Mercedes, que son el colegio 'Raúl Velázquez' y el de la UPrO”, añadió.