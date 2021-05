Fadi Chade, morisquetas de una alumna

Tras bambalinas, la mirada atenta de Fadi Chade seguía las disparatadas hazañas que su padre, el legendario actor Lalo Chade, realizaba en el escenario cuando ella era pequeña. Luego, a los cinco años, sentada en su cochecito, comenzó a incursionar en el arte junto a su maestro predilecto; la nena tenía el trabajo de mover la cabeza de uno de los títeres que su padre presentaba en la obra “Historias en pañales”. Allí empezó a sorprender.

Ahora, con 26 años y todo el futuro por delante dentro del arte, Fadi se despega un poco del título “la hija de…” y se enfoca en sus propios proyectos. Pero a su vez, no reniega de su apellido, el talento y los conocimientos que su padre le proporcionó durante toda su vida.

La joven forma parte de “Lalo & Cía”, la compañía de teatro que fundó su padre en los comienzos de su carrera. Obras de teatro, títeres, circo, comedia musical, acrobacias y zancos fueron algunas de las actividades que aprendió durante su vida. Chade aclaró que no mantuvo una formación académica, sino que todo lo que aprendió fue gracias a la observación.

Al menos yo, todo lo que veo y toco en la vida trato de transformarlo en arte". Fadi Chade, actriz.

“Copiar cada gesto de mi padre, cada movimiento, ademán o forma de expresarse dentro del escenario me sirvió para formarme yo misma como artista. No fue necesario tomar clases con otros profesores porque lo tenía todo dentro de mi casa”, contó la joven, que ahora de grande se animó a incursionar en otras expresiones de la mano de otros profesionales.

En la actualidad toma clases de canto y se interesa por las herramientas de montaje y dirección audiovisual. “Eran dos expresiones que me quedaban pendientes y aproveché el tiempo de confinamiento para formarme y capacitarme”, agregó. Además, quiere incursionar mucho más en los musicales, una actividad que siempre le gustó y en los que le encantaría desenvolverse con más claridad.

El hecho de encontrar su identidad artística no la hace renegar al trabajar con su padre, a tal punto que considera un orgullo hacerlo. También busca proyectos propios que la encuentren como la artista completa y capacitada que es. “Me costó mucho que me dejaran de llamar por ser la hija de Lalo, a quien siempre consideré mi maestro absoluto, pero yo necesitaba forjar mi destino. Igualmente pienso que acompañarlo y trabajar junto a él es el regalo más hermoso que me dio la vida”.

Antes de la pandemia, Chade junto a la compañía familiar presentaron “Lalocura”, una obra en la que Fadi tuvo su propio monólogo en el que mezclaba sensualidad, magia y humor. “Fue un espectáculo muy divertido que supo descubrir una faceta humorística que me encanta. Esperemos que pronto podamos volver”, agregó la artista, que busca que su padre se acople a las nuevas herramientas digitales y juntos presenten algún proyecto en la virtualidad.

El escape de la rutina, su salida de emergencia y la visión de su vida son los tres enfoques que describen el arte en la vida de Fadi. “Siento que todo tiene algo creativo, no hay ningún objeto, actividad o persona que no incursione en algún momento dentro de lo artístico".