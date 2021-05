Los beneficiarios de Inclusión Social deberán juntar 6.000 puntos

Los beneficiarios del Plan de Inclusión Social este mes deberán alcanzar los 6.000 puntos a través de la plataforma digital de aprendizaje de oficios Saber. Esta medida fue tomada debido a la extensión de las medidas que implementó el Comité de Crisis en abril.

Durante la última quincena del mes pasado los beneficiarios tuvieron que llegar a la misma meta, debido a las restricciones anunciadas para frenar el ascenso de casos de coronavirus. Ahora tendrán hasta el 31 de mayo para juntar 6.000 puntos de nuevo.

"Este mes trabajamos sobre contenido educativo y otras temáticas de interés general. Seguimos desarrollando videos propios, con contenido sugerido por las beneficiarias y los beneficiarios", indicó el jefe de área Capacitaciones del Programa Inclusión Social, Emilio Orosco.

Quienes quieran hacer consultas pueden llamar al teléfono 2664452000, interno 6988.

La decisión fue tomada debido a que los beneficiarios deberán permanecer en sus casas sin trabajar para evitar contagios de coronavirus. Las capacitaciones continúan en la plataforma, que tiene 3.000 actividades y más de 100 categorías sobre diferentes oficios. Anteriormente solo debían acumular 4.000 puntos mensuales.

En la plataforma Saber hay contenidos en video sobre barbería, violencia y desigualdad de género, programación, dactilografía, diseño gráfico, instalación de antenas y reparación de celulares y pc, entre otros.

A partir de las medidas implementadas en abril, la plataforma cuenta con material educativo como cursos de inglés de nivel II y contenido para aprender lenguaje de señas. A su vez, también sumaron clases de matemática, física, química, biología y lengua.

Según ha indicado Orosco, el nivel de participación y cumplimiento es alto e incluso reciben consultas de personas que no son beneficiarias del plan, pero quieren utilizar la página para aprender. El funcionario aclaró que cualquier persona puede ver los videos, pero no podrá realizar las actividades, debido a que esos interesados no tienen un perfil creado, por no ser beneficiarios del Plan de Inclusión.

El portal de oficios Saber fue lanzado a principios de este año para que quienes sean parte del Plan de Inclusión Social y las becas 22AG puedan capacitarse en busca de su inserción en el mercado laboral. La iniciativa la lleva adelante el gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Programa Juventud y la Universidad de La Punta (ULP).

Ante cualquier consulta, los beneficiarios pueden comunicarse al número 2664452000, interno 6988, o por email a portaldeoficiossaber@gmail.com.