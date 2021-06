Empiezan a inspeccionar las tirolesas instaladas en toda la provincia

En los próximos días comenzarán las inspecciones para reglamentar la actividad de las tirolesas en todo San Luis, para resguardar la seguridad de las personas, tanto habitantes de las zonas cercanas a las instalaciones recreativas como los visitantes que las utilicen.

La finalidad del operativo iniciado por los funcionarios es conocer cuántas trabajan y, tras una verificación, los prestadores podrán obtener un certificado que indicará que son aptas para el uso.

El mes pasado, la Secretaría de Turismo y el Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería de San Luis firmaron un convenio para trabajar en conjunto en el relevamiento de las que trabajan en los distintos puntos del territorio provincial.

Esta verificación técnica de las tirolesas la llevarán adelante los profesionales del Colegio de Ingenieros, quienes comprobarán si trabajan con todas las normas de seguridad que corresponden.

La jefa del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Turístico, Marina Mendoza, precisó: "Estamos armando una agenda para comenzar en los próximos días con las visitas a las distintas instalaciones recreativas que están en la provincia. La idea es que para antes de las vacaciones de invierno hayamos visitado todas y haberles realizado las observaciones que se requieran".

Según la cartera de Turismo, en la provincia funcionan diez tirolesas y dos puentes colgantes. "Pueden existir otras, pero no serán muchas, es una actividad que puede implicar algún riesgo físico para los usuarios. Queremos acompañar en el proceso al prestador del servicio, que sea seguro y de calidad, y luego ofrecer protección a sus clientes", detalló.

La primera vez, sin cargo

La inspección para la verificación de la aptitud de las instalaciones la realizarán los ingenieros del colegio y la verificación de los equipos la harán los técnicos en Seguridad e Higiene.

Estos controles tendrán un arancel, que será abonado por la Secretaría de Turismo para esta primera certificación. "Lo pagará la cartera, porque no queremos que los propietarios se vean en la necesidad de salir a realizar gastos que no están en condiciones debido a la pandemia de COVID-19, que durante varios meses no les permitió trabajar", explicó Mendoza.

"En las visitas que les realizaremos se harán los informes preliminares y las sugerencias de modificación en las instalaciones, si las hay, las deberán mejorar, al igual que los equipos, y se le brindará un plazo prudente para que ese prestador pueda ajustar las observaciones que le hicieron los profesionales", describió.

El comprobante que les entreguen a los propietarios se ofrecerá por única vez. Después, anualmente realizarán inspecciones para verificar que las instalaciones trabajan en las condiciones correctas.

Para la Secretaría de Turismo, la finalidad es tener registradas todas las tirolesas que trabajen, con sus certificados de verificación aprobados, para antes del comienzo de la temporada de verano.