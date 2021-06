Pablo Oro, el pibe "10" que juega de "9" en el Huracán de Kudelka

Pablo Oro, a los 18 años, vive un presente de película. El delantero puntano que juega en Huracán renovó su contrato hasta diciembre de 2023. Hizo sus primeras armas con Israel Damonte y ahora buscará convencer con goles a Frank Kudelka, que puede ser el "9" titular del "Globo" de Parque Patricios. "La renovación llega en uno de mis mejores momentos. Me da una felicidad enorme y eso me hace sentir mejor y más seguro en el día a día", comenzó diciendo el punta sanluiseño.

Pablo es el máximo goleador de las inferiores de Huracán y ahora quiere llevar esos goles al primer equipo. Es un jugador que aguanta bien la pelota y baja a pivotear, que tiene la capacidad de ganarles la espalda a los centrales. Las diagonales son uno de los puntos más fuertes de este pibe, que a pesar de estar en uno de los grandes del fútbol nacional, no se le nubla la vista, sigue trabajando con la misma humildad que cuando jugaba en San Luis.

De nueve me siento más cómodo, pero yo estoy para sumar y jugar donde me necesite el técnico". Pablo Oro, jugador de Huracán.

"Sueño con meter muchos goles y poder ser campeón con Huracán. Ojalá tenga continuidad. Voy a seguir trabajando duro como siempre para ganarme un lugar y demostrarle al DT que puedo estar", aseguró.

Esta extensión en el contrato es una muestra de confianza de la dirigencia y del cuerpo técnico. Cada vez que le tocó entrar cumplió. O con goles —como lo hizo ante Patronato— o trabajando en función del equipo para que otro compañero pueda convertir. "Kudelka nos pide que entrenemos mucho para llegar de la mejor forma. El torneo de la Liga Profesional es muy duro y si no estás al ciento por ciento, se hace muy complicado competir", aseveró.

Pablo tiene experiencia en las selecciones juveniles de AFA. Jugó en la Sub 17 de Pablo Aimar. Ese roce también lo hizo crecer. Le dio más herramientas para defenderse dentro de un campo de juego. Saca lo mejor de cada entrenador. Y dice que el "Chipi" Barijho es el DT que más lo marcó. "Barijho es un crack. Me ayudó mucho en un montón de cosas, me enseñó secretos del puesto y muchos valores de la vida", comentó.

Mientras espera que comience un nuevo torneo, Pablo trabaja duro. Quiere aprovechar cada momento. Sabe que hay jugadores de experiencia, pero confía plenamente en sus condiciones.

Cuando dejó San Luis y se fue en busca de esa gran ilusión de ser futbolista profesional, imaginó este día. Y ese día llegó. Pablo Oro vive del gol. Tiene el arco entre ceja y ceja. Huracán tiene muchas ilusiones depositadas en este puntano, quien con humildad y trabajo se ganó su lugar. "Soñé siempre con este momento y lo voy a defender, porque es lo que siempre quise ser", cerró.