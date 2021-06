Venden ropa a través de transmisiones en vivo en redes sociales

Desde que inició la pandemia, algunas personas quedaron imposibilitadas de poder trabajar. Es por eso que eligieron aplicar una alternativa que comenzó en Buenos Aires pero que este año se implementó en Villa Mercedes. Venden ropa nueva y mayormente usada, a través de transmisiones en vivo de Facebook, con el objetivo de generar un ingreso económico y que los compradores tengan la posibilidad de adquirir distintas prendas a precios accesibles. Los valores rondan entre los 100 y los 500 pesos.

Así, cada vez son más los usuarios que utilizan su cuenta personal y promocionan las ventas entre sus contactos o a través de grupos. Algunos las realizan una vez a la semana, otros cada 15 días y algunos las hacen a diario.

En cada página ofrecen talles para bebés, para niños, para mujeres y hombres. "Unas horas antes de empezar, publicamos en todos los grupos de la red social que vamos a estar vendiendo. Nos parece que es una buena opción porque uno muestra cada prenda e incluso me la pongo para que vean como queda y ahí en los comentarios me van diciendo lo que les gusta", explicó Cyntia Gómez, una vendedora.

La mayoría es gente que se quedó sin trabajo o tuvo que cerrar su local en plena pandemia.

Luego, agregó que ella hace algunos meses ofrecía vestimenta deportiva nueva y algunas cosas le quedaron en stock. "Tengo dos hijas adolescentes que también tienen mucha ropa y quizá usaron una o dos veces y después ya no les anduvo o no les gustó más y otras que ni estrenaron. Entonces, empezamos ofreciendo eso junto a lo que tenía nuevo. Mostramos camperitas, remeras, jeans, zapatillas, de todo un poco, pero lo más caro cuesta 500 pesos", sostuvo.

La mujer también detalló que su hermano y madre colaboran con prendas que ya no usan y estén en perfectas condiciones. "Las lavamos y planchamos antes de ofrecerlas. A todo le ponemos un número de artículo para que el interesado nos pida con ese dato. Una vez que nos dicen lo que eligieron, coordinamos y se lo llevamos a domicilio", afirmó.

De manera similar, Belén Assat contó que inició con las ferias virtuales porque las veía en grupos de Buenos Aires. "Como me hacía falta dinero ya que no tengo trabajo, empecé a vender por Facebook. Lo hago una vez por semana y me sorprendí de cómo responde la gente", reveló.

Celeste Ávila, otra de las emprendedoras, explicó que tenía un local de indumentaria y eso le permitió juntar muchas prendas en distintos talles y para todas las edades. "Un día hablando con dos amigas coincidíamos en que teníamos que hacer algo para poder tener un ingreso extra. Ellas tienen trabajo pero quisieron ayudarme. Así se nos ocurrió hacer lo que se llama una feria americana, pero por la pandemia que hay que respetar protocolos y no puede haber aglomeración de gente, decidimos hacerla virtual", remarcó.

También aclaró que reservan el pedido de los seguidores para que al día siguiente lo pasen a buscar y abonen por la dirección que les indican. "Se lo guardamos 24 horas, si no lo retira o no avisa que no puede venir, lo volvemos a ofrecer. Los precios son muy accesibles, por ejemplo todo lo que es para niños cuesta 150 pesos o pantalones de jeans para adulto a 100 pesos. Tenemos muchas cosas y queremos que todos las puedan aprovechar. Algunos cuando vienen, ven alguna otra cosa que les gustó y también se lo llevan", dijo.