Una odisea: hay dificultades para conseguir ropa de talles grandes

Hay que recordarles a todos los comerciantes del país y de San Luis que los cuerpos grandes y diversos existimos. Con esto quiero decir que existe más que el talle 40, más que el talle 42, más que el talle único, y que lo necesitamos”, expresó Emilia Olivera, militante plus size de la capital puntana.

Conseguir ropa es fácil si el cuerpo se adecúa a los estándares del mercado. El Diario de la República realizó un sondeo donde quedó en evidencia que pocas tiendas lucen en sus vidrieras ropa de talles reales, al igual que un reducido número ofrece alternativas que superen los cánones hegemónicos.

Asimismo, el descontento de la población que no cumple con el estereotipo de cuerpo es grande y no solo por no conseguir para vestir, sino porque afirman que no hay personal capacitado en la atención al público; no pocos hacen comentarios negativos al respecto.

“Empecé a comprar online porque hubo una época de mi vida en que me sentía mal. Ahora ya estoy más grande y dejó de importarme eso. A veces, me daba vergüenza ir a las tiendas por cosas que me dijeron que son bastante feas”, lamentó María Luz Debiassio.

“Opté por las operaciones en línea desde la pandemia. Como soy talle 48, a veces se me complica conseguir y en San Luis no hay, entonces compro afuera. Hay algunas cosas que sí las consigo acá, pero son las menos”, indicó.

Emilia, por su parte, afirmó que adquiere ropa en la ciudad pero que pocos lugares son los que tienen diversidad en su stock. A nivel nacional rige la Ley de Talles 27.521, que hace referencia a la aplicación obligatoria del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria, que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización de prendas. La disposición no aplica a cuestiones vinculadas a la oferta.

“Es muy difícil conseguir ropa para personas gordas y la que conseguimos suele ser la que queda. Con esto me refiero a que no hay muchos locales que tengan artículos cancheros y de moda. Por suerte, hay muchas tiendas online que tienen diversidad de talles y que venden ropa de moda. En San Luis creo que hay pocos lugares que lo hacen, pero sí hay muchos donde venden ropa que no respeta la ley”, apuntó Emilia.

“Lo que hago es fijarme qué talle me corresponde según mi medida de cintura, de cadera, de busto, de sisa, de largo. No siento que la ley se respete, porque cada marca tiene su propia tabla de talles y por eso hay tanta diferencia; a veces son dos números más en una marca que en otra”, comentó María Luz.

Además, la joven explicó que la mayoría de las anécdotas que tiene comprando en la provincia no son buenas. “Me pasó, muchas veces, que me dijeron en los locales que no hay ropa, que tienen hasta un determinado talle o para tal forma de cuerpo”, dijo.

►Los comerciantes

En el recorrido que realizó El Diario, las y los comerciantes remarcaron que hay pocas tiendas que exhiben o que comercializan ropa en talles reales y diversos.

“En San Luis es muy acotado. Básicamente, existe el talle único en todos los locales, por eso muchas clientas están contenidas acá. En muchos locales pasa que te dicen que es 46 y ni siquiera te sube; a mí me ha pasado y me pasa hasta el día de hoy”, señaló Ninna Marchioni, empleada de un reconocido local de calle Belgrano.

Otra problemática se relaciona al tema precios, ya que según el talle, los valores pueden ser más altos. “Siempre hay un poco de diferencia con los talles más pequeños. En lo que es jeans o blusas, es más caro. Los talles van desde el 36 al 44-46, que sería un XL. Lo que es ‘especial’ arrancaría desde el 46-48 al 62-64, que es lo que normalmente trabajamos. Hoy en día no cuesta conseguir variedad en talles”, afirmó Mariano Calderón, empleado de un negocio de calle Chacabuco.

“Cuando arrancamos, las clientas nos comentaban que les costaba horrores conseguir ropa de moda. En tema precios, un jean está desde 9 mil pesos hasta 20 mil, las blusas van desde 8 mil a 16 mil pesos y las camisas están en 17 mil”, añadió.

