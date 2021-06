Una docente creó un kit de tela para enseñar Educación Sexual Integral

Mariana Oroztizaga es docente, artista plástica y está a punto de recibirse de profesora de Artes Visuales. Hace unos días creó un kit con elementos hechos de tela que están pensados para la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) en colegios o espacios pedagógicos y centros de salud. Es una herramienta que combina arte con concientización y su creadora apunta a que llegue a más aulas del país.

“La ESI es el pilar para que se puedan construir infancias y juventudes libres, diversas, con igualdad de derechos y oportunidades en pleno ejercicio de su libertad. También, por supuesto, el derecho a prevenir o impedir situaciones de abuso y violencia”. Con ese escrito, Mariana presentó su producción en las redes sociales y en pocos minutos cientos de personas replicaron su publicación.

La artista, oriunda de Buenos Aires pero que actualmente reside en Villa Mercedes, pensó en la propuesta luego de que la Fundación “Valduvieco”, una institución también asentada en la capital de la Calle Angosta, le solicitara confeccionar una iniciativa para trabajar con los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que asisten allí. “Surgió casi de casualidad. Este espacio de inclusión escolar que me hizo la solicitud tiene un taller que se llama ‘Sentipensar’, en la que trabajan los vínculos, las emociones, el cuerpo y todo lo que está relacionado a la educación sexual. Y fue así como pensé en este kit”, le contó a El Diario.

El combo incluye cuatro elementos hechos de tela y rellenos con vellón sintético que representan un útero, una vagina, una vulva, una mama y un pene. “Está pensado para trabajar con les niñes porque también tiene como un costado lúdico y tiene un aspecto que lo hace parecer a un juguete”, indicó y añadió: “No hay mucho material de este tipo por eso tanta la repercusión, creo que está bueno contar con este tipo de objetos que son más prácticos a la hora de enseñar”.

Para la docente, este tipo de material es clave para brindar clases amigables y sobre todo informativas. “A pesar de que la Ley de ESI fue sancionada en 2006, todavía estamos muy atrasados y hay mucha resistencia, por eso es bueno pensar otras formas. Desde mi rol de artista y docente, siento que es fundamental concientizar y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que asisten a todos los establecimientos, sean públicos, privados, laicos o religiosos. La educación les permite conocer su propio cuerpo, comprender el proceso de crecimiento, sentirse acompañados en su desarrollo y en el cuidado de salud, además de saber y reconocer las violencias. La ESI nos empodera y nos permite ser más libres”, sostuvo.

Desde que Mariana publicó su producto en las redes sociales, comenzaron a llegarle cientos de consultas y ahora apunta a maximizar su producción. Asimismo planea diseñar un proyecto más abarcativo que estará destinado a las instituciones educativas. “Desde hace tres días que me llegan mensajes de diferentes partes del país. Me han escrito médicos, asistentes sociales que trabajan en las villas, docentes de nivel inicial y profesores de la secundaria, eso me alegra mucho. Creo que este tipo de educación propone un cambio cultural y una transformación social que busca construir un mundo de relaciones más libres, sólidas, justas. Y que pueda aportar algo para lograr eso, me llena el corazón”, expresó.

Arte feminista

Oroztizaga asegura que es artista plástica desde que tiene uso de razón. En sus obras plasma la lucha feminista y se hace eco de su propia historia y de miles de mujeres y disidencias. Los trabajos van desde pintura hasta esculturas y pueden disfrutarse en diversas plataformas.