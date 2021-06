Los padres de Guadalupe estuvieron en el juzgado por nuevas pistas

Cada pista descartada debilita algunas líneas de investigación y refuerza otras, pero hay ciertos datos y hechos que no hacen más que enturbiar la causa. Este martes, Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Belén Lucero, la niña desaparecida hace 8 días, se reunió con el juez de la causa para ponerlo en conocimiento sobre un chat y un llamado telefónico que recibió con una presunta finalidad extorsiva. Las autoridades comprobaron que la línea tiene característica de México y la mujer asegura que, si bien no le pidieron nada, creyó escuchar la voz de su hija de fondo. Santiago Olivera Aguirre, su abogado, dijo a la salida de tribunales que prefieren no dar más información a pedido del magistrado y lamentó que “seguimos igual, no hay nada”.

Temprano, un medio nacional filtró el chat con la conversación que tuvo Cialone:

-"Quieres de regreso a Guadalupe viva????", le escribió el desconocido a la madre, quien respondió "si"

-"Tu eres la madre??", volvió a inquirir; "Si lo soy", expresó Yamila

-"Estás sola?", fue el siguiente interrogante y la respuesta "Si lo estoy", a lo que siguió una frase intimidante: "Quieres tenerla de regreso", fue lo último que escribió.

Pasado el mediodía, tras entrevistarse con el juez Penal 2, Ariel Parrillis, Olivera Aguirre dijo que hubiesen preferido mantener ese chat en secreto, “pero se filtró”. “Tampoco hay que dar mucha data sobre esto porque el doctor nos lo pidió”, agregó, y dijo que tanto él como Cialone fueron interiorizados por Parrillis sobre cómo marcha la investigación y qué se está haciendo.

Al margen de ese intercambio de mensajes escritos, la mamá de Guadalupe también dijo haber recibido una llamada en la que, de fondo, asegura haber oído la voz de su hija. “Supuestamente era Guadalupe, pero no podemos estar 100 por ciento seguros”, aclaró el abogado, y ante las preguntas de la prensa aclaró que nadie habló ni le pidió nada a la madre: “No fue prueba de vida ni nada. Había una vocecita, eso”.

Detrás suyo, Cialone prefirió evadir a la prensa y no dio declaraciones.

Más temprano, en la puerta de la casa en que desapareció su hija, Eric Lucero se hizo eco del llamado y, presto a iniciar una marcha que había convocado para las 11 de la mañana, optó por ir a tribunales a interiorizarse de las novedades.

Pasadas las 14, él y su abogado, Héctor Zavala Agüero, salieron de una reunión con Parrillis, la tercera desde que comenzó la investigación, dijo el letrado.

“Nos interesa escuchar el audio para que el papá intente ver si es la voz de la nena o no”, dijo, e igual que su colega, prefirió no ahondar en detalles pero dijo que ya se tomaron medidas por la nueva pista.

“Estamos conformes de que se hayan puesto todos los recursos con los que se cuenta y que el Estado nacional esté colaborando. En ese sentido muy conforme y también con esta atención que recibimos del juzgado desde el primer momento”, comentó a los medios.

Indagado sobre las hipótesis que manejan las autoridades, Zavala Agüero solo se limitó a decir que “el hecho de que los rastrillajes den negativo ya es esperanzador”.