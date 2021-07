Jóvenes puntanos podrán acceder a un programa federal de empleo

Miles de chicos sanluiseños tendrán la oportunidad de acceder a un trabajo cuando se ponga en vigencia un plan de empleo que implementará el gobierno nacional en las próximas semanas. Incluirá a jóvenes de 18 a 24 años de todo el país que cumplan con el requisito de tener la escuela secundaria completa.

La convocatoria, motorizada por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo de la Nacion, apunta a pymes de diversas actividades que quieran sumar personal con un notable beneficio, ya que será el Estado quien pagará el 70% del sueldo de esos trabajadores.

Igualmente, una ventaja que posee el plan radica en que los jóvenes podrán capacitarse —hasta en un plazo de 6 meses— en ese puesto de trabajo que ocuparán más tarde. En ese caso, el Gobierno abonará unos $15.000 por mes a cada joven que trabaje en jornadas de cuatro horas.

Las delegaciones del Ministerio de Trabajo esperan más precisiones desde Buenos Aires.

En total, la previsión alcanza los treinta mil puestos de trabajo que estarán debidamente registrados.

El programa todavía no fue oficializado y se espera que las inscripciones se abran durante la próxima semana, tras la presentación a cargo de los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo). Ellos, horas antes, firmarán la correspondiente resolución y comenzará la vinculación entre los aspirantes y las compañías interesadas en sumar mano de obra.

Inmediatamente después de la puesta en marcha oficial, las pequeñas o medianas empresas interesadas podrán anotarse en una página web especialmente diseñada para el programa.

Al mismo tiempo los interesados tendrán que inscribirse en la Agencia Territorial de Empleo municipal y el Estado nacional será quien vincule a las partes, en función de las necesidades de cada empresa y los currículum de cada postulante. Los jóvenes sanluiseños que buscan empleo tendrán que estar atentos al arranque del programa.

"Por ahora no está reglamentado. Oficialmente todavía no nos llegó nada, estamos esperando más precisiones. La información que tenemos es la que figura en los medios de comunicación. El lunes reanudaremos la atención en nuestras oficinas porque, a raíz de la pandemia, solo había una guardia, pero aún no contamos con mayores detalles", destacó el jefe de la Agencia Territorial San Luis del Ministerio de Trabajo de la Nación, Hugo Hissa, al ser consultado por El Diario.

El plan, en detalle

Según cálculos del Ministerio de Trabajo de la Nación, una vez que se produzca la conexión entre la empresa que quiere contratar personal con el postulante idóneo para el puesto, el Estado otorgará una serie de subsidios. Son los siguientes:

Aporte para el pago de salarios: la cartera de Trabajo, durante los primeros nueve meses desde la contratación, abonará $18.000 por trabajador en el caso de una microempresa (0 a 5 trabajadores); $14.000, si es pequeña (6 a 15 empleados) y $ 11.500, si es mediana (16 a 80 trabajadores). El dinero será transferido directamente al trabajador, según ha trascendido de fuentes de los ministerios involucrados.

Aporte económico para el sostenimiento de la nueva contratación: a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) pagarán $13.000 por mes en caso que la empresa contrate a mujeres o personas no binarias, y $10.000 si son varones. Este aporte, no reembolsable, se extenderá por doce meses.

Reducción de contribuciones patronales: durante un año, a partir de la contratación, será del 95% en caso que la firma contrate a mujeres o personas no binarias. Si ocupa a varones alcanzará el 90%. Esta reducción significa un ahorro mensual equivalente al 13% del salario bruto, por cada joven incorporado.

Reuniones con los gremios

Antes de la pausa obligatoria por el confinamiento para prevenir contagios de COVID-19, Hissa desarrolló una reunión con ocho gremios con asiento en San Luis, en la que analizaron la problemática actual en materia laboral. La segunda ola de coronavirus hizo que la actividad presencial se suspendiera en la sede de la Agencia Territorial San Luis del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ahora, en la próxima quincena esos encuentros podrían reanudarse. "Solo conversamos en una ocasión con sindicatos y luego ya no pudimos continuar con la tarea. La semana próxima reabriremos nuestras oficinas y esperamos a fin de mes continuar con las reuniones con dirigentes gremiales de la Provincia", adelantó Hissa.