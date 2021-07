Micaela Luján debió suspender su primera defensa del título mundial

“Estoy medio bajón porque nos entrenamos varios meses para esta pelea, con mucha responsabilidad y siempre dejando todo en el gimnasio para dejar bien representada a Villa Mercedes y a San Luis, porque queríamos retener este cinturón”, lamentó este lunes la campeona mundial en la categoría supermosca de la FIB, Micaela Luján, que este jueves iba a hacer su primera defensa del título en la localidad santafesina de Pérez. Para su pesar, la pelea debió ser suspendida porque la retadora, la chilena Daniela Asenjo, no pudo ingresar al país por el cierre de fronteras a raíz de la pandemia.

“Con este vivo quiero comunicar que se suspende mi primera pelea por el título mundial, dado que no dejaron entrar a la chilena para que pueda pelear conmigo. Como todos sabemos, estamos en pandemia y están cerradas las fronteras”, explicó Luján en un video publicado por su entrenador, José Ahumada, con quien emprendió el regreso desde Santa Fe este mismo lunes.

“Hoy nos encontramos con esto. Pero no voy a bajar los brazos, esto me motiva a seguir entrenándome más para esta pelea porque sé que se va a reprogramar. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y a cada uno de ustedes por estar pendiente de mí. A mi familia, a mi equipo porque me tiene que levantar en todas. Sin ellos no hubiera llegado hasta donde estoy. Agradecer a la Municipalidad de Villa Mercedes, al Programa Deportes, a Virginia, agradecer a todos”, cerró.