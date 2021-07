César Albarracín presentó una nueva canción

Siempre dispuesto a intercalar sus múltiples actividades artísticas, César Albarracín lanzó, hace pocos días, el videoclip de "Te estabas besando", una canción que marca su retorno a la composición y su continuidad en la dirección de cine. En el audiovisual —que dura poco más de tres minutos— se puede apreciar la mano experimentada del cineasta y su facilidad para componer melodías dulces y pegadizas.

En la grabación del clip trabajamos solo la actriz y yo, y quedamos muy conformes con el resultado". César Albarracín, músico y director de cine.

Con una única protagonista, un papel que recae en la agraciada Noralí Quiroga, el video muestra a la chica bailando en un colectivo mientras se desarrolla la canción, que tiene el tono del final de una relación amorosa. El tema incluye recitados a lo Leonardo Favio, un artista que supo intercalar música y cine con mano maestra, y quien es fuente de inspiración constante para el mercedino.

"Hacía mucho que no componía una canción. Una tarde, a la salida del trabajo, venía tarareando una melodía y me costaba encontrar la nota con la que arrancar el estribillo. Me di cuenta que eso era debido a la falta del ejercicio de cantar, así que llegué a casa y me obligué a componer algo", recordó Albarracín, quien desempeña sus actividades como gestor cultural en el complejo Molino Fénix. Al mismo tiempo, graba algunos videos para los artistas del sello discográfico provincial y en su haber cuenta con el largometraje "Miserias" y una miniserie de acción, entre otras producciones.

Además, el autor es actor (cuenta con un inolvidable papel en la premiada "Iluminados por el fuego") y escritor.

Cuando Albarracín terminó de componer "Te estabas...", cayó en la cuenta de que el tema estaba "mejor de lo que esperaba", así que comenzó a contactar a amigos para grabarla en sus casas. "Todo está hecho de modo casero", dijo el cantante, quien recibió la colaboración de músicos radicados en Córdoba, San Juan y Villa Mercedes para la musicalización.

Con la velocidad con la que el villamercedino reclutó a una serie de amigos que estuvieron dispuestos a grabar sus partes, confió en la remasterización de Osvel Costa, el histórico productor que trabaja en la Casa de la Música, para que le diera el toque final a la canción, que en los próximos días estará disponible en Spotify y otras plataformas digitales.

Para acompañar su regreso a las canciones, Albarracín no pudo evitar su impulso de cineasta y se encaminó a la grabación del clip. Para eso convocó a Quiroga —quien suele trabajar como asistente en los proyectos audiovisuales— y ahora se animó a posar frente a la cámara.

Con una serie de gestos siempre risueños, la chica consigue acaparar la atención durante todo el clip, a la vez que la letra contiene frases de un adiós inevitable.

"Lo hicimos entre los dos —dijo César—, buscando un concepto minimalista para no comprometer a más gente en época de pandemia". La edición corrió por parte de Gustavo Macri, el mismo montajista que trabajó con Albarracín en "Miserias".