Alegrías de cuarentena

Leer sobre las acciones en la bolsa fue el impulso que lo llevó a César Albarracín a subir sus cuatro títulos a Amazon, la página web en la que se pueden descargar —de forma gratuita durante la cuarentena— libros de diferentes autores del mundo. La sorpresa llegó cuando, semanas después, se fijó en la web y encontró que "Mi romance con un brujo", su novela fantástica, se encontraba en el puesto dos del ranking en la sección "Mitos, leyendas y sagas". Albarracín, entre tanta incertidumbre y cambios en época de aislamiento, se topó con una alegría que compartió con su familia, sus compañeros de encierro.

"Al libro lo escribí en el 2014 y nunca se me ocurrió subirlo. Me costó mucho publicarlo y no tuvo las repercusiones que esperaba. Para su publicación junté a un grupo de colaboradores de la provincia e hicimos una pequeña sociedad para poder imprimirlo. Teníamos una idea de distribución y no nos sirvió. En un momento de aburrimiento que tuve en estos días de aislamiento, se me ocurrió leer sobre las acciones en la bolsa y encontré que Amazon subió sus acciones por la gran demanda de descargas y no tuve mejor idea que cargar mis libros. A los pocos días me encontré con esta alegría, y aún se mantiene en el segundo puesto", expresó César con gran emoción.

"Mi romance..." cuenta con dos partes: la primera es la que se llevó el segundo puesto y la segunda entrega también está disponible en la aplicación. "Cuenta la historia de una mujer que vive rodeada de problemas económicos y sentimentales y resuelve dejar su trabajo en la ciudad y darle un rumbo diferente a su vida. Decide irse a un pueblo del interior, donde se encuentra con un brujo que le cambia totalmente la perspectiva", adelantó el autor que se inspiró en el interior provincial para ambientar su relato.

"Es un libro de fantasía con mucha brujería y demonios. Ideal para esta cuarentena que tiene días difíciles, pero otros en los que la creatividad se expande", agregó el escritor, quien también es director y guionista.

Asimismo, en la plataforma se puede encontrar "Zaida", una novela inspirada en Afganistán y sus conflictos bélicos, que también incluye mucha fantasía. "El libro llegó al puesto 13 de la plataforma: otra sorpresa que me inspiró a seguir", agregó.

En lo personal, el aislamiento obligatorio le sirvió para reencontrarse con los momentos en familia, criar a su hijo de dos años y expandir su creatividad. "Cuando dejás de sufrir y preocuparte tanto por lo que pasa en el afuera, la cabeza se pone más creativa. Entonces comencé a hallar otras cosas dentro de lo que hago que me resultaron muy interesantes, no solo para mí, sino para mi pequeña familia que me acompaña", concluyó Albarracín.