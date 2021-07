Cada vez se consumen menos huevos de gallinas enjauladas

La ONG Internacional Sinergia Animal, que trabaja en países del hemisferio sur en torno a la protección de las distintas especies, reportó que ya hay unas 60 empresas de la industria alimentaria que se han comprometido a dejar de utilizar huevos provenientes de gallinas enjauladas. El informe destaca el trabajo de cuatro empresas argentinas que ya han comenzado con ese proceso de transición: Freddo, Tostado Café Club, Harper Juice Bar y Le Pain Quotidien.

“Este año destacamos la participación de cuatro empresas argentinas, un resultado mayor al obtenido en 2020. En tiempos desafiantes como los que vivimos, nos complace anunciar que los resultados se han duplicado en Latinoamérica al ser comparados con la edición anterior”, afirmó Romina Viscarret, la coordinadora nacional de Sinergia Animal.

Según el informe, en la Argentina se utilizan cerca de 45 millones de gallinas ponedoras en la industria del huevo y el 90% de ellas se encuentra en jaulas. Este modelo comenzó a ser muy cuestionado en torno al bienestar animal e incluso se han empezado a implementar algunas medidas restrictivas para el uso de jaulas, especialmente en países de la Comunidad Europea.

Además de las cuatro empresas nacionales, se incluyó también a otras cuatro chilenas, 11 colombianas y 8 multinacionales como el Grupo Bimbo, Subway, Unilever y la cadena Marriott.

Entre los resultados del estudio se encontró que un 31% de las empresas ya completaron un cambio en su cadena de suministro igual o superior al 80% para los huevos frescos; un 23% declara progresos a nivel regional en los productos que contienen huevo y un 15% afirma avanzar en relación a los huevos procesados.

“Estas cifras demuestran que las políticas ‘libres de jaula’ no solo son viables, sino que también tienen éxito en un plazo mucho menor a las fechas límites de los compromisos contemplados para el año 2025”, aseguró Viscarret. El informe mencionó además a otras empresas nacionales comprometidas con esta cuestión, pero que no reportaron cambios o que incluso no participaron del estudio. Se trata de Green Eat, Tea Connection, Café Martínez, Havanna y Carrefour Argentina. Desde Sinergia

Animal indicaron que esto demuestra una falta de transparencia. “Es fundamental que los consumidores sepan el grado de cumplimiento de este compromiso, tan urgente para los animales y la seguridad alimentaria”, concluyó Viscarret.

Dejar que las gallinas pastoreen libres, lejos de los sistemas intensivos tiene dos beneficios. Por un lado significa más trabajo para los pequeños productores, que así evitan la emigración a las grandes ciudades porque trabajan en su lugar de origen. Y en segundo lugar, hay un claro interés comercial ya que el huevo valdrá más caro. Esto tiene que ver con que el animal consumirá más alimento y se necesitará más mano de obra, porque ya no se trabajará con jaulas apiladas ni automatizaciones.

Fuente: Bichos de campo.