Ley de Alquileres: ya rigen los aumentos y alcanzan el 42%

La criticada nueva Ley de Alquileres comenzó a hacer sentir uno de sus desaciertos y mucha gente ya lo sufre. La primera actualización en el costo de los arrendamientos para inmuebles familiares quedó habilitada y llegó con un 42% de incremento. Así lo indicó ayer el Índice para Contratos de Locación (ICL) que publicó en su página web el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las subas rigen para todos aquellos contratos firmados durante el segundo semestre de 2020. Por ello, todos aquellos que hayan alquilado una casa o un departamento desde esa fecha tendrán que pagar un nuevo y elevado costo.

La suba es anual y por ejemplo, si un inquilino abonaba $25.000 por mes por una casa, este mes pasará a pagar $35.500. Ese valor regirá por los próximos doce meses. Así lo señala la Ley de Alquileres 27.551.

El porcentaje de las respectivas subas saldrá publicado todos los meses por el BCRA en su web y pondera en partes iguales el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Los incrementos rigen por la evolución del IPC, que valora las variaciones mensuales de inflación y salarios promedio.

Ahora los contratos tienen una duración de tres años, aunque, casi como un consuelo para el inquilino, la norma establece que solo pagarán un mes de depósito.

En San Luis, gracias a la norma aprobada por el Congreso de la Nación, el panorama es complicado porque la reacción que tuvo el mercado fue similar a la del resto del interior del país: aunque la demanda crece y la gente busca alquilar, la oferta disminuyó notablemente. Por ello, las casas o los departamentos para arrendar son escasos y lo que hay disponible tiene un costo altísimo.

"Perjudica a todos"

"La ley está vigente desde el 1° de julio de 2020 y señala la actualización de los precios en su artículo 14. Y la primera publicación del Banco Central indicó ese aumento. Es lo que nos impone esta norma y no nos da otra alternativa. Esto que hicieron es un daño terrible. No solo para el inquilino, es una ley que perjudica absolutamente a todos", señaló el presidente del Colegio de Martilleros de San Luis, Fernando Olcese, en diálogo con El Diario.

"Hay dos partes directas en esto. El inquilino, que busca alquilar, y el locatario, el dueño del inmueble. Somos una parte que brinda un servicio y vincula a las partes. Pero también hay otras partes indirectas, como gasista, electricista, albañil, plomero, pintor, los arquitectos e incluso comercios como ferreterías y corralones de materiales de construcción. Ellos también se ven perjudicados, porque cuando un propietario quiere alquilar un inmueble, lo primero que hace es invertir para dejarlo en óptimas condiciones. Lo mismo el inquilino cuando debe hacer arreglos. Es una cadena que, a raíz de esta ley, se ve paralizada", agregó.

"Por esta nueva ley se retiraron muchos inmuebles del mercado. Y también influyeron los DNU que ampararon al inquilino en que, si no podía pagar, no pagara el alquiler durante la pandemia. Y otros que indicaban que, si no podía renovar, no lo hiciera. Fueron DNU que no dejaron sin efecto las deudas, sino que las trasladaron hasta la finalización del decreto. Y ahora tienen que pagar esas deudas. Pero a raíz de la nueva ley y de esos DNU, los propietarios retiraron muchos inmuebles del mercado. Por eso, en la ciudad de San Luis hay poca oferta y mucha demanda. Pero lo que hay aumenta de precio y genera este panorama. A su vez, muchas casas que antes se alquilaban ahora las pusieron a la venta. En ese aspecto, compran aquellos que pueden hacerlo para utilizarla como vivienda, pero nadie compra a modo de inversión, porque simplemente no puede ponerla en alquiler por culpa de todas estas manipulaciones que existen", afirmó Olcese.