Ricardo Tapia en San Luis: "Hay mucho control social"

Con las cuerdas de su guitarra inoxidables, Ricardo Tapia regresa a la provincia con su modalidad de show-charla con el público. No será un “café en Madrid”, como la conocida canción de La Mississippi, banda que lidera, pero sí se podrá tomar algo en Villa Mercedes y Merlo en compañía de sus reversiones de clásicos del rock nacional, del blues internacional y los temas de su autoría.

—¿Cómo serán los shows?

—Voy a tocar en formato acústico. En este momento el show pequeño funciona como una forma de abrir la cabeza y los oídos de la gente para volver a valorizar el espectáculo en sí. Me introduzco en una especie de show café y hablo con el público.

—Viniste en febrero, ¿cómo es el público?

—Es particular, es muy tranquilo, sabe muchas cosas y comparten una forma de vida común. Es un lindo público, te piden canciones y es muy atento.

—Salís de gira en cuanto se liberan las restricciones

—Es mi profesión, no me considero un jubilado tampoco soy propenso al pánico. Me salvé de una peritonitis hace poco, ahora mucho problema no me hago por un virus, lo llevo adelante cuidándome y con protocolos.

—Tenían un álbum frenado por la pandemia, ¿lo retomaron?

—Sí. Vamos a sacar un tema nuevo dentro de poco que se llama "Lo que ves" y estamos armando unos nuevos para este año,

—¿En qué se inspiraron para componer las letras?

—La composición fue bastante amplia. Tenemos letras diferentes a otras bandas, no solemos hablar del sábado a la noche y la bebida, sino de cosas que tienen otro interés social. Las letras de este disco tienen algo personal.

—¿Están atravesadas por la pandemia?

—La palabra pandemia no es muy musical, así que no la usamos en sí, pero pasan muchas cosas alrededor. El planeta está detenido, más allá del virus que es una anécdota a comparación de lo que pasa en el mundo. Es el puntapié inicial de toda una locura generalizada bastante curiosa. Muchas veces el mensaje no es "cuidate", sino "hacé lo que yo te digo" y no es lo mismo. El mundo gira alrededor de ese mandato, hay mucho control social y conmoción.

—¿Por eso decidiste mudarte a 200 kilómetros de la capital?

—Teníamos la idea de irnos a vivir lejos de la ciudad a Bragado, pero esto lo aceleró. Queríamos levantarnos con otra realidad y no tener que andar mirando en la calle para atrás para ver si hay alguien queriéndote sacar el celular o si hay que meter un coche en un garaje a las corridas. Ya no negocio, prefiero tener una vida más tranquila y dedicarme a la música sin tener que andar mirando para los costados.

—Además de un estudio de música tenés uno de pintura en tu casa, ¿cómo se dio?

—La pintura es lo que yo estudié oficialmente en Bellas Artes, así que es mi único estudio oficial. La música y la pintura van en caminos paralelos, lo primero te sirve para pintar, pero la pintura no para cantar. Escucho mucho jazz, folclore y cosas que me saquen del foco para pintar.

DÍA: Hoy Villa Mercedes- viernes Merlo

HORA: 20:30 - 20

Lugar: El Viejo Restó - Bar Dos Venados

ENTRADA: 800 pesos