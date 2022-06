Ricardo Tapia, el degustador de sonidos

Un buen chivo con chanfaina conquistó por completo a Ricardo Tapia, quien, cada vez que piensa en San Luis, se saborea por dentro al recordar la gastronomía puntana. Desde el jueves, el músico se encuentra en la provincia y se dio el lujo de degustar las comidas típicas y también, para no perder la costumbre, se presentó en la Villa de Merlo y Villa Mercedes. Hoy será el turno de tocar en All Right, el bar de la avenida Illia que lo espera como siempre, rodeado de amigos. El concierto será a las 22 y las entradas se consiguen a mil pesos.

"Me vuelvo loco de solo pensar en unas buenas empanadas puntanas o recordar el asado que comí al pie de las sierras. No me lo olvido más. Un motivo muy recurrente para regresar a San Luis es la comida", expresó el artista.

A los pocos días que cesaron las restricciones por la pandemia, Tapia inmediatamente se puso a trabajar para sus próximos shows y salió a tocar con La Mississippi, la banda que encabeza desde hace más de treinta años.

"No perdí el tiempo. Me vacuné y seguí con el trabajo. Eso me hizo tomar el ritmo rápido, sacar nuevas canciones y armar un repertorio variado que creció y me permitió ser diverso en el escenario", contó.

Ricardo expresó que "todo lo que aprendo o incorporo lo plasmo en mis canciones". Por eso ya no se queda solo en el blues, también incursiona en el folclore y el candombe, por ejemplo.

Tapia se considera un hombre de sabiduría musical y estudiar los diferentes géneros lo invita a descubrir mundos nuevos que aprovecha para conocer a fondo.

"Así salen las composiciones y los nuevos sonidos que comparto con mi banda o solo con la guitarra. Soy un aprendiz que no abandona las ganas de crear y estudiar", concluyó.