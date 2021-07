En su segunda temporada, Merlo ya es la revelación

En su segunda temporada dentro del Turismo Nacional, la categoría más federal y competitiva del país, Carlos Javier Merlo consiguió tres podios en seis carreras y al promediar la temporada se encuentra segundo en el torneo.

“El balance es muy bueno. Estamos en un buen momento en una categoría sumamente competitiva y en la que no tenemos mucha experiencia, ni con los autos ni en los circuitos donde corremos”, comenzó el detalle Javier. Además aclaró: “Nuestro equipo trabaja íntegramente desde Villa Mercedes, nunca antes hicimos Turismo Nacional. Estamos sumando experiencia desde el ingeniero, los mecánicos y me incluyo; todos juntos, carrera tras carrera, ganamos experiencia. Lo bueno es que tengamos estos resultados, que nos ayudan y nos motivan a trabajar más duro”.

El año comenzó en el autódromo "Ezequiel Crisol" de Bahía Blanca; allí fue décimo. “Para ser nuestra primera carrera con el nuevo auto hicimos un buen papel, podría haber estado un poco más arriba, pero fue un buen arranque”, recordó Merlo.

La segunda del año fue en el Autódromo San Nicolás Ciudad; allí el villamercedino logró el primer podio, fue tercero detrás de Matías Muñoz Marchesi y de Leonel Pernía. “Fue un fin de semana excelente, anduvimos muy bien”.

En el autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos, se disputó la tercera fecha y Merlo realizó una buena carrera: fue sexto. "Tenía un excelente auto, pero por ahí no tuve la suerte de aprovechar la oportunidad de sobrepaso".

El autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires fue el escenario de la cuarta fecha. En suelo porteño el sanluiseño no tuvo una buena actuación, terminó decimoctavo luego de que Jonatan Castellano le apoyara su Cruze cuando ambos ocupaban posiciones dentro del top ten.

“Buenos Aires fue para el olvido, protagonicé una maniobra totalmente innecesaria, pero así es el automovilismo. Lo bueno es que pude terminar y por lo menos algunos puntos rescatamos”.

En el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, por la quinta fecha, es donde Merlo estuvo más cerca de ganar. Si bien culminó segundo detrás de Urcera, el piloto villamercedino lideró hasta la última vuelta en donde el campeón logró el sobrepaso muy ajustado. “Con el diario del lunes es fácil hablar, podría haber aguantado un poco más por ahí. Pero Urcera es un excelente piloto y me sacó la victoria cuando quedaba muy poco para finalizar”, recordó Javier.

Y este fin de semana en Concordia, Javi sumó otro podio con el tercer lugar obtenido detrás de Antonino García y el vencedor Gastón Iansa.

“Se cumplieron seis fechas de doce que tiene la temporada, actualmente estamos segundos en el campeonato y con 45 kilos de lastre. Hicimos tres podios de seis posibles y sumamos en todas las carreras. En Buenos Aires fue la que menos sumamos, pero en el resto siempre estuvimos entre los diez mejores. Lamentablemente aún no se me da la victoria, estamos muy cerca, siento que se me escapó en varias oportunidades, dos o tres veces por lo menos, y es fundamental para pelear el campeonato. Necesitamos de esa victoria”, reconoció el campeón de la Fórmula Renault 2.0 y expiloto del TC 2000 para la escudería Fiat.

Con respecto a la efectividad mostrada en esta parte del torneo, Merlo comentó: “Logramos regularidad, no es fácil y es increíble poder mantenernos, pero somos conscientes de que tenemos que ganar para ser candidatos efectivamente. Los tres podios hablan de lo que estamos haciendo bien, pero el objetivo es seguir sumando puntos y estar en la conversación, sin volvernos locos por esa victoria”.

Con cada buena actuación, Merlo sube el lastre de su auto, algo que puede ser determinante para su rendimiento: “Estamos sumando muchos kilos, ya tengo 45, por lo que no me tengo que volver loco por conseguir la victoria; estoy seguro de que va a llegar en el momento justo. Lo que queremos es esta vía de regularidad que hasta ahora tenemos y siempre amparados en nuestros sponsors, el equipo y el apoyo incondicional de la familia”.

La próxima carrera es el 25 de julio en Concepción del Uruguay. “Será todo un desafío. Es un circuito que no conozco, pero tampoco conocía Concordia y me fue bien. Esto es sumar experiencia y kilómetros de a poco, sin volvernos locos”.

Tras estas seis fechas, Julián Santero (187 unidades) lidera el campeonato de la Clase 3 del TN. Javier Merlo (138), Matías Muñoz Marchesi (133), Facundo Chapur (132) y Antonino García (114) completan las cinco primeras posiciones.