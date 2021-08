La cara otoñal de una misma moneda

ALeandro Aquistapacie la inspiración para componer sus canciones lo encontró en Las Toscas, un balneario sobre las costas del Río de la Plata en Uruguay. Allí, entre la calidez de la arena y las olas del mar, surgieron las canciones que le dieron forma a su proyecto solista.

El cantautor dice tener “una cosa dual" entre Montevideo, su ciudad natal, y Las Toscas, donde vive su madre. Fue allí donde surgió su momento de componer canciones. "De allí nació también mi primer disco, ‘Es bebé’, porque si bien toco el piano desde que soy chico, fue recién ahí, cuando conocí Las Toscas, que dije ‘¡Pucha! Creo que tengo todo para componer un puñadito de canciones” y empecé a autodarme manija, como una bola de nieve, hasta llegar a lo que soy hoy”, expresó el cantautor.

El primer disco de Aquistapacie se engendró en el verano del 2018. “Estuve allá como cinco meses componiendo, pescando y haciendo playa. Ahí desbloqueé ese torrente y mientras estaba grabando, seguía componiendo", dijo. Ese octubre dio a luz a “Es bebé” y apenas salió, Leandro no perdió el tiempo y comenzó a componer el segundo.

“Para mí, ‘Capítulo 2’ es la otra cara de la misma moneda, que es el primer disco. Lo pensé como cuando una moneda tiene una de las caras toda oxidada y la otra por ahí no tanto, eso representan los dos discos, porque ‘Es bebé’ tiene como un aire veraniego, mientras que ‘Capítulo 2’ es otoñal, más melancólico, introspectivo por momentos, hasta incluso más frágil, pero no por eso menos épico; como que comparten lo mismo, tienen un aire tosquense, pero también comparten mucho del barrio de Montevideo donde nací, que tiene como esa luz dorada y pintoresca”, describió.

—¿En qué buscás inspiración para crear?

—Para que me baje la inspiración me tiene que agarrar laburando, me tengo que sentar y la busco, y a veces sucede. Y así, como temática de inspiración, me gusta ejercitar el músculo de la curiosidad, como que estoy constantemente estirando eso y viendo algún documental interesante o leyendo alguna nota del New Yorker, traduciendo algún artículo del Le Monde Diplomatique, viendo la nueva temporada de Rick and Morty o escuchando una grabación; me inspiro de cualquier tipo de cosa.

—¿Qué es primero, la música o la letra?

—A veces lo que me pasa es que cuando arranco a componer me viene una idea, siempre termino balbuceando alguna “protoletra”, alguna idea lingüística siempre me va asociada, casi sin querer, aunque sea una frase, apenas con un verbo y balbuceo las tres cuartas partes. Siempre hay como algo incipiente, lírico, y después es como tirar de ese hilo para ver qué hay detrás.

—¿Qué planes tenés para este disco nuevo?

—Es bastante raro, porque salió en pandemia, en principio eso es bastante limitante a como se mueve la música desde hace casi ya dos años, porque los artistas seguimos sacando y la industria, debilitada o ralentizada, o no, pero se sigue moviendo, entonces este disco tuvo como muchos planes. Actualmente, en Uruguay abrieron los espectáculos públicos y estamos viendo en qué fecha abren los espacios cerrados, y ahí la idea es preparar la presentación.

—¿Cómo es tu relación con Argentina?

—A mí, Buenos Aires me encanta. Me atrapó desde chiquito, pero después lo redescubrí sin las rueditas de ayuda. Una vez que vas solo, lo descubrís de otra manera; además, los chicos de Queruza, un sello de allá, me apadrinaron y me ayudan con muchas cosas, entonces se generó un diálogo con la gente de allá y me parece que, dada la cercanía geográfica, mudarme para allá me parece un paso totalmente natural.

—¿Es algo que está en tus planes?

—Sí, cuando esté todo más tranquilo voy a ver cómo se suceden las cosas y, con una estufa a leña al lado, voy a meditar si me voy para Buenos Aires o no. Mi ilusión es salir de gira y recorrer un poco el interior de la Argentina. Conocí con otras bandas varias partes de Argentina y por eso me gustaría poder hacerlo con mi proyecto personal. Encontré en el interior, no solo en las capitales, lugares donde me gustaría tocar y ver cómo reacciona la gente a mi música. Ir a algún centro comunal, a espacios chicos con pocas personas, hacer una gira a mediano plazo por muchas ciudades y, por supuesto, me encantaría ir a San Luis.