El desafío natural de un hombre inspirado

La intimidad de su casa lo conquistó por completo a César Guerberoff, quien decidió aferrarse bien fuerte a su proyecto solista y salió al trote con "Atardecer", su primer sencillo. El tema ya se puede escuchar en todas las plataformas virtuales y desde el próximo viernes también estará en YouTube, con el lanzamiento de su respectivo video.

Luego de varios meses de transición, César decidió dejar definitivamente, o al menos eso cree ahora, Púlsar, la banda de rock que lo vio crecer en los escenarios y apostar a su talento personal. El desafío fue quedarse solamente con sus instrumentos y a partir de allí, producir, componer y grabar sus propias canciones.

Dentro de la introspección llegó "Atardecer", una canción que Guerberoff describió como "contemplativa, en la que se reflejan tiempos de cambio". Luego le llegó una buena noticia al músico de Villa Mercedes: se enteró que el Inamu le entregaría un subsidio para poder grabar su material. La alegría, entonces, se propagó.

"Fue un empujón muy grande que me alivianó la carga. Lo grabé en el estudio de Martín Valenzuela y me hice cargo de todos los instrumentos", contó el artista que también preparó "Madre" y "Me voy", dos canciones que llegarán en los próximos días.

Ser el protagonista de todo su trabajo lo condujo a un estado de calma e inspiración constante. "Me siento muy receptivo ante nuevos sonidos e influencias", agregó César, ansioso por escuchar nuevas músicas.

De los escenarios también se encuentra alejado y para lo que queda del año espera seguir produciendo su camino en solitario. "Es un desafío natural con el que me topo, pero siento que todo fluye a medida que el camino se transita. Me siento preparado para afrontar lo que venga al lado de mis composiciones", expresó el músico, quien hace pocos días cumplió 40 años y aseguró que el cambio de década le trajo nuevas y buenas energías para compartir con sus seguidores.

En este nuevo proceso solista, César apuesta a la canción tranquila con dotes de nostalgia. El estilo donde enmarca sus composiciones es el folk con lenguaje indie y siente que será el mismo para lo que se viene.

Por otro lado, en el videoclip de "Atardecer" trabajó para que su mirada individual se note de principio a fin. Todos los instrumentos son tocados por él mismo y el editor de video se encargó de conjugar cada toma para que todos los instrumentistas salgan en el mismo estudio. "La canción está interpretada desde diferentes instrumentos y cada uno tiene su respectivo punto de vista", agregó el autor.

