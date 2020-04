César Guerberoff hará un vivo por el Instagram de la Casa de la Música

En la casa de la familia Guerberoff, en Pozo del Molle, un pequeño pueblo cordobés, el piano acústico fue el punto de encuentro para los hermanos Gustavo y César. Mientras que el primero, el mayor, practicaba cada tarde para perfeccionar su técnica, el segundo miraba con atención y registraba en su memoria los movimientos y melodías para luego tocarlas de oído. Luego de que su hermano se levantaba y dejaba libre el asiento frente al instrumento, César aprovechaba para darle rienda suelta a su creatividad y así seguir los pasos de su hermano, que a lo largo del tiempo se hicieron propios.

Al terminar el secundario, el más chico de los Guerberoff decidió mudarse a Córdoba para estudiar la carrera de Licenciatura en Música junto con la profesora Lidia Mazzieri, quien lo ayudó a darle forma a lo que siempre le llamó la atención.

En la actualidad, radicado en Villa Mercedes, no solo toca piezas puramente clásicas sino que también las fusiona con otros géneros que considera adecuados. Este domingo a las 20 por la cuenta de Instagram de La Casa de la Música, presentará su repertorio para el deleite de los oyentes.

“Tocaré canciones con toques de folk e indie que me acompañan en el proceso de emprender mi carrera como solista y que forman parte de un EP que grabé el año pasado y está en proceso de armado. Las elegí porque considero que son la búsqueda de la esencia del instrumento en su estado más puro. En esa búsqueda comencé a componer y me entusiasmé”, expresó César, que hace pocos meses culminó con los estudios de la carrera de Música de Cámara y Sinfónica, otra veta académica que lo llevó a navegar por grandes satisfacciones.

Guerberoff se considera un curioso desde que su inquietud lo llevó a tocar por primera vez el piano de su casa y así no separarse más de la música ni de las ganas de experimentar nuevos sonidos y fusionarlos con sus conocimientos.

“Me empapé siempre de diferentes géneros, colaboré con varias bandas y proyectos, metí diversas herramientas y me formé como músico en distintos lugares, desde el conservatorio clásico hasta en lugares donde reinaba el jazz o la música latina. Por un tiempo me encontré con la música soul y funky, y eso me llenó bastante, como también tuve mi momento rockero”, recordó el músico que forma parte de “Púlsar”, una banda rockera, y que proyecta ser parte de un ensamble de músicos mercedinos.

En cada experimento musical, César no deja de mechar la música clásica, el género que lo inspira desde su infancia. “Trato de integrarla en todos los estilos por los que paso. Considero que los artistas son una especie de esponja que filtra, pero termina canalizando en ese andar una cierta estética”, agregó.

En estos días de virtualidad absoluta, el compositor aprovecha para trabajar en nuevas canciones y colaborar con colegas de diferentes ramas de la música, una tarea que no le es para nada ajena. “Me contacto con músicos de Villa Mercedes, Río Cuarto, México, entre otros lugares. Entre tanto trabajo, hace poco me llamaron del Ministerio de Cultura de la Nación para grabar una pieza de Beethoven que la sacarán pronto por sus redes sociales. Internet es una gran ventaja en estos tiempos y me alegra no ser ajeno a eso”, explicó César, quien dijo que extraña subir a los escenarios para compartir esos momentos con sus amigos.

Tan acostumbrado está a trabajar a la distancia, que en enero Guerberoff grabó una reversión de la cueca 'Calle Angosta' que se escuchó en el festival. "No hay que dejar de innovar”, concluyó.