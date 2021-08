Escuela de Manejo: veinte alumnos finalizaron el curso en San Luis

Los primeros veinte alumnos que terminaron el curso de la Escuela Municipal de Manejo recibieron este viernes sus certificados en el Centro Cultural "José La Vía". En total, 17 mujeres y tres varones finalizaron el trayecto formativo teórico de 20 horas de duración del curso a cargo del licenciado en seguridad vial Rubén Espinosa. “La escuela ya capacitó a 20 de los 450 inscriptos y deseamos llegar a todos los que necesiten aprender a manejar y no cuenten con los medios para abonar un curso privado”, dijo Facundo García, secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Luis.

En el acto estuvieron presentes el intendente, Sergio Tamayo, el subsecretario de Transporte, Pedro Liborio Saá, García y Espinosa. “Diecisiete de los veinte alumnos son mujeres”, indicó Tamayo y agregó: “Eso no significa que las mujeres no sepan manejar, sino que son más inteligentes y aceptan aprender, mientras que los varones somos más soberbios”.

Los alumnos que ya finalizaron el trayecto de formación están en condiciones de acceder a la Licencia Nacional de Conducir solo con la obligación de pasar el examen práctico, ya que el curso que brinda la Comuna acredita los conocimientos para aprobar la parte teórica.

El dictado continuará la próxima semana, con un segundo grupo de veinte inscriptos.

“Estamos muy satisfechos porque además de aprender a manejar, los estudiantes aprenden muchas nociones de seguridad vial, la Ley Nacional de Tránsito y sobre cómo resolver situaciones durante la conducción”, dijo Liborio Saá.

Una vecina del barrio Félix Bogado que recibió su certificado expresó su alegría: “Nunca pensé que podía llegar a aprender a manejar, siempre que había intentado los nervios no me dejaban ni siquiera arrancar”, dijo Yanina Quiroga; mientras que Simón Castellanos, vecino del barrio Manuel Lezcano, dijo: “Además del conocimiento y del certificado me llevo una experiencia humana increíble y nuevas amigas”.

La Escuela Municipal de Manejo sigue en funcionamiento y con todo listo para recibir a la segunda cohorte de veinte alumnos. Indicaron que el próximo martes comenzará la capacitación para estas personas y que las clases serán en el Centro Cultural “José La Vía” y en el Centro de Atención al Vecino del barrio Jardín San Luis.