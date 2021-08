Formaron una agrupación de acompañantes terapéuticos

El acompañamiento terapéutico es una profesión que va ganando terreno en la ciudad. Cada vez son más las personas que eligen ese campo de la medicina y que buscan desempeñarse en el ámbito público y privado. Pero, aunque está en pleno auge, un grupo de profesionales locales aseguran que hay mucho desconocimiento sobre el alcance de su tarea. Es por eso que decidieron formar la primera agrupación local, con el fin de promocionar su labor y de “educar a la sociedad”.

La iniciativa nació hace casi un mes. Las quince personas que la conforman decidieron llamarla Avttat (Agrupación Villamercedina de Técnicas y Técnicos en Acompañamiento Terapéutico) y sostienen que el fin principal es dar a conocer su actividad y también generar una red de colegas.

“Queremos que la comunidad conozca cuál es nuestro rol, que somos profesionales de la salud y que trabajamos en distintos ámbitos, con diferentes franjas etarias. Además, trabajamos dentro o con un equipo interdisciplinario”, contó Romina Echevarría, una de las integrantes.

En ese sentido, indicó que pueden trabajar con personas con discapacidad hasta asistir a quienes padecen de consumos problemáticos, a adultos mayores, hacer acompañamiento escolar o en casos judicializados. “No realizamos análisis como los psicólogos”, aclaró, y añadió: “Sí podemos informar al equipo terapéutico que trata a cada persona todo lo que observamos. Estamos inmersos en lo cotidiano, nos desempeñamos en las escuelas, instituciones o en domicilios. Nuestra actividad con la persona que lo requiere es diaria y continua”.

El equipo plantea que la organización también les permitirá definir cuáles son sus actividades para evitar que especialistas de otras áreas ocupen sus espacios. “Notamos que como hay tanta demanda de acompañantes, pero todavía somos pocos los y las que nos recibimos (debemos ser unos treinta), hay profesionales de otros espacios que se postulan para hacer nuestra tarea y no están especializados. Está bueno que se respete la incumbencia de cada carrera, no solo por una cuestión de ética profesional sino por la persona a la que está asistiendo, tiene que estar preparado porque si no puede generar un daño”, añadió Débora Orgaz, otra de las jóvenes que forma parte.

Si bien Avttat está dando sus primeros pasos, las profesionales aseveraron que tienen como propósito sumar nuevos integrantes. “Por el momento somos pocos, pero la idea es poder convocar a más acompañantes. Queremos abrir camino para todos y todas quienes deseen integrar la agrupación. Asimismo, queremos que eso se extienda a la sociedad, por eso proponemos ‘psicoeducar’ no solo a los vecinos y vecinas, sino a quienes no saben lo rico que sería insertar la labor del acompañante en la justicia, la educación, entre otros lugares”, sostuvo Orgaz.

Conformar un colegio es otra de las metas del grupo. “Sabemos que es una carrera que genera mucho interés, sobre todo por la amplitud del campo laboral. En San Luis tenemos una ley provincial pero todavía quedan por reglamentar algunos ítems. Y a nivel nacional se está luchando por una normativa que abarque a todo el país”, dijo Echevarría. En la provincia hay otras asociaciones y no descartan trabajar en equipo.