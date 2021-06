Acompañantes terapéuticos reclaman por falta de pago

Patricia Fiore, presidenta de la Asociación Sanluiseña de Acompañantes Terapéuticos, denunció públicamente el retraso en los pagos por sus servicios que sufren por parte de las obras sociales. Ante la imposibilidad ética de interrumpir los tratamientos en los que acompañan a personas con distintas enfermedades, los profesionales trabajan meses enteros sin ningún tipo de compensación, aseguró.

“Es un problema que viene desde siempre, desde hace muchos años, y lo veo todos los días en la casa de los pacientitos acompañados que tenemos y lo que sus familias sufren frente a las mutuales” explicó la acompañante. “Este año, por la pandemia, se ha agravado mucho más la espera y en algunos casos ha sido de hasta seis meses. No podés trabajar cómodamente y la persona lo necesita realmente”, detalló.

Fiore afirmó que las demoras empiezan primero con la autorización de la prestación y luego con los pagos. “Hacemos generalmente contratos por un año. Si uno empieza, no puede dejar de ir porque le estás haciendo daño al paciente. Uno no puede cortar el servicio, no es ético, entonces sigue trabajando y a veces estás muchos meses sin cobrar”, describió.

Fiore aseguró que, a diferencia de otros profesionales, todavía no están en el nomenclador de prestaciones, que establece los montos por los servicios prestados. “Los kinesiólogos están en el nomenclador, al tener ley nacional ellos pueden estar ahí y tienen un monto regulado, entonces la mutual sí o sí tiene que pagar eso. Nosotros tenemos montos estipulados, pero cada mutual paga lo que ellos quieren, básicamente. Algunos pagan bien y otros no”, afirmó.

De lado de las mutuales, la respuesta que les dan es que las autorizaciones llevan tiempo, y que de 60 a 90 días recién podrán empezar a cobrar. “A veces empezás a cobrar a los dos meses o cobrás seguido y luego se estanca, o hay otras mutuales que pasan largos períodos sin pagarte y después te dan todo junto, pero no es así, debería ser todos los meses el pago, como en cualquier trabajo”, argumentó. Esto, sumado a la constante inflación que vive el país, provoca que los montos pierdan valor al cobrarlos con meses de retraso.

La asociación que preside Fiore nuclea a unos treinta acompañantes que tienen los mismos problemas de pago, aunque marcó que hay otras asociaciones y que los trabajadores son más en la provincia.

Un problema nacional

Si uno hace un recorrido por el país notará que los problemas para estos profesionales se replican en distintas provincias. En La Plata, a principios de año, acompañantes terapéuticos reclamaron por no recibir pagos por parte del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, durante casi cinco meses. Estos reclamos se remontan incluso a las gestiones de María Eugenia Vidal y Daniel Scioli.

En Córdoba, hace cinco años que no se reglamenta una ley provincial que regule la actividad de los acompañantes terapéuticos. Mientras, en provincia de Buenos Aires y La Pampa los técnicos trabajan para generar una ley provincial y en Santa Cruz buscan actualizarla.

De acuerdo al Atlas Federal de Legislación Sanitaria de la República Argentina, actualmente no hay una ley nacional que regule la actividad y hay provincias que aún no tienen legislación propia, como las antes mencionadas y Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

San Luis, en cambio, cuenta con una norma provincial aprobada en 2007, que detalla las atribuciones y prohibiciones en la actividad, como así también estipula el requisito de contar con una matrícula habilitante para ejercer la profesión. Por otro lado, la provincia es la primera en el país en habilitar un área específica de acompañantes en el Poder Judicial.

El año pasado, acompañantes, junto a otros profesionales de la salud referida a la discapacidad, como kinesiólogos y fonoaudiólogos, denunciaron el retraso en los pagos y el recorte de prestaciones por parte de autoridades nacionales.