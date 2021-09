La vacunación completa reduce a la mitad el riesgo de sufrir coronavirus prolongado

Los adultos que recibieron las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus tienen un 49% menos de probabilidades de tener síntomas de COVID-19 prolongado en el caso de contraer la enfermedad, según un estudio británico publicado este jueves en la revista The Lancet.



Los investigadores del King's College de Londres analizaron los datos de más de 2 millones de participantes que registraron sus síntomas, pruebas, y vacunas en la aplicación lanzada en el Reino Unido conocida como "Zoe Covid Symptom Study" entre el 8 de diciembre de 2020 y el 4 de julio de 2021.



Según la investigación, unos 6.030 usuarios de la aplicación informaron que dieron positivo al virus al menos 14 días después de su primera dosis, mientras que otros 2.370 lo hicieron al menos siete días después de su segunda dosis.



El estudio encontró también que hubo un 73% menos de probabilidad de hospitalizaciones y un 31% menos de probabilidad de síntomas agudos entre los que estaban completamente vacunados.



Además, informó que la naturaleza de los síntomas más comunes fue similar a la de los adultos no vacunados, por ejemplo, anosmia (pérdida del olfato), tos, fiebre, dolores de cabeza, y cansancio.



"Todos estos síntomas fueron más leves y menos frecuentes para las personas que fueron vacunadas, y tenían la mitad de probabilidades de tener múltiples síntomas en la primera semana de la enfermedad. Los estornudos fueron el único síntoma que se informó con más frecuencia en personas vacunadas que se infectaron con coronavirus", reportó el estudio.



Tim Spector, del King's College e investigador principal del estudio, dijo que las "vacunas están reduciendo enormemente las posibilidades de que las personas contraigan síntomas prolongados de coronavirus".



"En primer lugar, el riesgo de cualquier síntoma se reduce de 8 a 10 veces y luego se reduce a la mitad las posibilidades de que cualquier infección se convierta en un COVID-19 prolongado", detalló el científico.



En el caso de que ocurra, "independientemente de la duración de los síntomas, estamos viendo que las infecciones después de dos dosis también son mucho más leves, por lo que las vacunas realmente están cambiando la enfermedad y para mejor", afirmó.



Según el ministro de Salud británico, Sajid Javid, las vacunas contra el coronavirus han salvado más de 105.000 vidas y han prevenido más de 24 millones de infecciones, solo en Inglaterra.



"Esta investigación es alentadora, ya que sugiere que las vacunas no solo previenen muertes sino que también podrían ayudar a prevenir algunas de las los síntomas más duraderos", afirmó.



El estudio analizó las dos vacunas principales que se están aplicando en el Reino Unido -Pfizer y AstraZeneca-, pero no tenía pruebas suficientes para analizar Moderna.



Ambas vacunas mostraron una reducción similar en el riesgo cuando se examinaron de forma independiente.

