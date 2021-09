China prohibió las actividades relacionadas con las criptomonedas

El banco central chino subrayó que las divisas digitales no tienen la misma consideración que las divisas tradicionales. Foto: Internet.

El Banco de la República Popular de China (PBOC) prohibió desde este viernes cualquier actividad relacionada con las criptomonedas, incluyendo pagos, 'trading' y actividades publicitarias, al considerar que estas operaciones son peligrosas para la estabilidad nacional por los riesgos de la especulación, según lo especificó la entidad en un comunicado.

La decisión afectó de forma casi inmediata a la cotización de las criptomonedas y las más de 9.300 monedas virtuales que están listadas en la web de información de 'CoinGecko' registraron una caída de 5,3% con respecto a su precio de hace 24 horas, indicó la agencia de noticias DPA.

La mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado, el Bitcoin, registraba una caída de 5,89%, hasta situarse en un tipo de cambio de US$ 41.025,18, mientras que Ether caía un 8,77%, hasta los US$ 2.798,15.

Por su parte, Cardano caía un 2,39%, hasta US$ 2,15 y Binance Coin se situaba en US$ 339,37, un 8,71% menos.

El banco central chino subrayó que las divisas digitales no tienen la misma consideración que las divisas tradicionales, por lo que no son legales y no se deben usar como tales en el mercado.

Télam/MM