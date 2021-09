Marcharon por el centro para pedir por la aparición de Guadalupe

Una vez más el padre de Guadalupe, Eric Lucero, organizó una marcha este jueves al mediodía junto a familiares y amigos para reclamar por la aparición de su hija de 5 años que desapareció el 14 de junio del barrio 544 Viviendas y todavía no hay novedades de importancia en la causa judicial.

Las cincuenta personas que participaron se juntaron como es habitual en la esquina de Junín y San Martín de la Plaza Pringles; desde allí marcharon con una gran bandera que dice “No vamos a parar hasta encontrarte” y otros carteles; hacia la sede del Poder Judicial, por calle Rivadavia.

El papá de Guadalupe comentó que “como todas las anteriores, esta marcha es para que la gente pueda sumarse a la convocatoria y poder mostrar que el pueblo está unido. Necesitamos que Guadalupe aparezca y como dije en varias notas anteriores se debería priorizar más la búsqueda de mi hija”.

Aunque aclaró que “si bien no digo que no se haya trabajado, me parece que se debería seguir trabajando con la misma intensidad del principio" señaló que en la causa judicial "no se ve tanto movimiento, no llaman a nadie a declarar y no nos informan nada del caso. También pedimos el cambio de carátula pero tampoco lo han hecho”.

Aunque la convocatoria no fue la esperada, Lucero destacó que “igual me siento muy acompañado porque aunque mucha gente no pudo venir sé que están conmigo por la cantidad de mensajes que recibo todos los días”.

Consultado sobre el pedido de cambio de carátula de la causa, Héctor Zabala abogado de Lucero, declaró que “no tiene sentido seguir manteniendo la averiguación de paradero porque la nena obviamente no está extraviada, no se fue del lugar sino que se la llevaron y hay uno o algunos responsables de esto. Entendemos que el juez debe abocarse directamente a la investigación. Hoy el doctor Parrillis lo único que hace es autorizar las medidas que le solicita la Policía. Pero a esta altura es claro que no hubo resultados y la investigación sigue sin pistas firmes ni certeras".

Luisa Díaz, bisabuela de Guadalupe, contó que “hace meses que me levanto llorando y le rezo a la virgen para que aparezca. Si ella está viva, en buena hora; pero si está muerta quiero que aparezca porque al menos así sé que la voy a tener en el cementerio. Pero yo quiero verla: viva o muerta”.

