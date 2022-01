30 años sin Juan: el día que el "Búfalo" puntano se hizo leyenda

Cada enero a los sanluiseños, particularmente futboleros, se les 'pianta un lagrimón' al recordar el aniversario de la muerte de uno de los ídolos máximos que dio el deporte provincial, Juan Gilberto Funes.

Fue el 10 de enero a las 23 para Buenos Aires, fue el 11 de enero de 1992 a las 24 para los puntanos, una hora más o menos no hace diferencia. El corazón le susurró, “perdón, 'Búfalo', nos tenemos que ir”, y fue así que Juan se transformó en una leyenda.

Esa calurosa mañana de 1992 no fue igual a ninguna, en San Luis no hubo clases, no hubo trabajo, no hubo consuelo, las calles céntricas estaban despobladas. La ruta nacional Nº 7 aglomeró a miles de puntanos como nunca antes, el río Seco se transformó en mar, un mar hecho con lágrimas de todo un pueblo. Fue una larga vigilia esperando al querido “Búfalo” que había dejado de existir en la clínica Güemes de Buenos Aires.

Ni el insistente chorrillero que soplaba como un huracán despejó tanta tristeza.

Ese corazón “grande como una casa” que le dio tanta fuerza y potencia en otras ocasiones, que lo acompañó en cada embate goleador, ahora no quiso más. No resistió la quinta operación, realizada meticulosamente por René Favaloro y su equipo.

Así, hace treinta años, murió Juan Gilberto Funes y todo un pueblo entristeció.

¿Se fue para siempre? No, se hizo inmortal, su figura perdurará en la eternidad, cada vez que una pelota toque el césped del estadio provincial de La Punta. Allí el "Búfalo” estará acechando.

Su historia, la del “Globo” puntano, el “Millo” colombiano, esa de la primera Libertadores e Intercontinental para River, hasta su paso trunco por Boca, su amor por los autos y su querida familia, esa historia está escrita en mayúsculas y con tinta indeleble.

Los ídolos nada saben del olvido. Al contrario, sus historias se agigantan con el tiempo y sus nombres son leyenda.