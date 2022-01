Desde diciembre, los alquileres de quintas están agotados

Desde que empezaron los días calurosos, los propietarios de quintas con piletas han tenido más trabajo, ya que las propiedades son alquiladas por día. El precio ronda entre los 8 mil y los 12 mil pesos. La principal demanda es para los fines de semana, pero la mayoría ya tiene las fechas completas hasta febrero.

Los cumpleaños en época estival, los casamientos de día, los aniversarios y las despedidas o bienvenidas de año son momentos de celebración. Como las condiciones climáticas lo ameritan, los festejos generalmente se hacen en estos predios al aire libre.

Algunos ya reciben consultas para marzo y abril, pero exigen una seña mínima.

"Este es el primer verano que trabajamos. Ofrecemos un salón cerrado con ventiladores industriales, baños con ducha, servicio de agua caliente y fría, una pileta grande y un estacionamiento bien amplio. Abrimos en octubre. Comenzamos cobrando 7 mil pesos el día, pero a medida que la demanda aumentó también lo hizo el precio. Hoy un alquiler de lunes a viernes cuesta 8 mil y los fines de semana, 9 mil pesos", explicó Sofía Frías, la propietaria de un lugar llamado "La Loba".

Además, la mujer contó que en las últimas semanas ha recibido consultas para los meses de marzo y abril. "Nosotros trabajamos con seña, de un monto mínimo. Creemos que es una forma que nos sirve a las dos partes, porque aseguran la fecha y sería como una facilidad de pago, ya que cuando llega el momento lo pueden cancelar", sostuvo.

Creo que la gente tiene miedo de viajar y quedar varada, entonces prefiere quedarse a disfrutar en familia (Carlos Seguel)

Por su parte, Carlos Seguel, otro de los dueños de predios parquizados y con lugar para refrescarse, dijo que en su caso tiene cuatro quintas y todas están completas, con quincho o salón cerrado, con capacidad para 40 personas, aire acondicionado, sanitarios y cocina, entre otros compartimientos. "Dos de ellas tienen una habitación para dos personas cada una. Para ocupar esas, una pareja puede abonar 5 mil pesos por 12 horas, ya sea de día o de noche", remarcó. También aclaró que para celebrar algún cumpleaños o acontecimiento, la tarifa de lunes a jueves es de 8 mil pesos, mientras que de viernes a domingo es de 12 mil. "Es el segundo año que tenemos el emprendimiento y el movimiento lo notamos bastante similar a 2021. Creo que la gente tiene miedo de viajar y que vaya a quedar varada en otro destino, entonces prefiere contratar nuestra propiedad y disfrutar en familia", agregó.

Nosotros no trabajamos en época de aislamiento, entonces hacía bastante que no veíamos este movimiento (Laura Heredia)

Asimismo, Laura Heredia, titular de otro lugar de esparcimiento, aseguró que en su caso la demanda ha superado la de años anteriores. "Nosotros en particular no trabajamos en época de pandemia o, mejor dicho, de aislamiento. Entonces hacía bastante tiempo que no veíamos el movimiento que tenemos ahora. Sobre todo los fines de semana, que ya se completaron todos los de enero y algunos de febrero. El precio que cobramos por alquiler es de 10 mil pesos la jornada", mencionó.

Además, aseguró que está ubicado en el barrio Cuna de Halcones y que, a pesar de estar retirado de la ciudad, los mercedinos lo buscan mucho para salir de la rutina.