Coty Tormo se presenta en la Casa del Poeta

Un poco de folclore argentino, otro de latinoamericano y un puñado de canciones ibéricas son parte del repertorio de Coty Tormo, la cantante cordobesa que involucra en cada pieza su espíritu de mujer, las problemáticas sociales y su esencia feminista.

Con más de 35 años de trayectoria, Coty lanzó su nuevo álbum "Tú tranquila" con sonoridades ligadas al pop, la música popular argentina y española y con algunos destellos de rock, como una manera de mostrar su lado más actual. Hoy llegará a Merlo para presentar su show en la Casa del Poeta a las 20.

De raíces españolas, la intérprete se destaca por su facilidad para comunicar las letras que canta. En sus espectáculos mezcla canciones folclóricas con recitados de poemas españoles, sobre todo de Federico García Lorca. “Llamé a mi último disco ‘Tú Tranquila’ porque así me decía mi abuela. Es una expresión muy española, cada vez que pasaba algo en lo cotidiano, por ejemplo, se volcaba la leche, ella decía: ‘Tú tranquila’. Con la pandemia, me vi permanentemente diciéndome esa frase, como queriendo que pronto todo se acomode”, recordó.

Coty lleva esa expresión un poco más allá y la transmite a todas las mujeres como una forma de decirles que no están solas y que todo va a estar bien. “Todo eso me cayó como un rayo en la pandemia, entonces decidí hacer un disco que se llamara así". Con "Allá viene un corazón", una de las canciones del disco, la intérprete presentó a finales del año pasado un videoclip que se puede ver en YouTube.

"Tiene un mensaje feminista, con imágenes de la marcha del 8M de Córdoba de 2021. Me llevó bastante tiempo hacer ese video, pero la verdad que quedó hermoso”, manifestó.

A través de una minigira donde recorrerá algunos sitios de Traslasierra, Tormo llegará a Villa de Merlo, una localidad donde aseguró guarda un montón de amistades, de familia y conocidos. “Cada vez que puedo, visito esa ciudad. Siempre voy para allá porque me gusta mucho el camino y la gente”, sostuvo.

La artista tiene un extenso recorrido en la escena de su provincia. Además de ser cantante y tener tres discos editados (a "Tú tranquila" se suman "Voy subiendo" y "Piel de gallina"), Coty trabajó en una obra de teatro, durante seis años, llamada "Oxitocina". Ahora llega a la Casa del Poeta con todo su repertorio y con una novedad: “Voy con un músico con el que no había tocado antes, Sebastián Mac Loughlin. Con esto de la pandemia, hubo complicaciones con los músicos que siempre me acompañan, porque no podían viajar, así que voy a estrenar guitarrista”.

“Toda mi vida he trabajado y militado el feminismo, sobre todo la independencia de la mujer, tanto económica, como emocional y laboral, y por eso ahora me largo con esto”, afirmó.